Výrobci čipů se daří líp, než trh čekal. Závod má i v Rožnově pod Radhoštěm

Podle údajů britské společnosti London Stock Exchange Group, která shromažďuje data o finančních trzích, vykázala společnost onsemi za druhé čtvrtletí tržby ve výši 1,74 miliardy dolarů, čímž překonala průměrný odhad analytiků ve výši 1,73 miliardy dolarů. Informovala o tom agentura Reuters. Pro třetí čtvrtletí onsemi předpokládá tržby v rozmezí 1,70 až 1,80 miliardy dolarů.

Akcie společnosti v reakci vzrostly o deset procent, píše Reuters. V pondělí tak uzavřely obchodování na částce překračující 78 dolarů za jednu akcii (v přepočtu necelé dva tisíc korun). Poté jejich cena mírně zkorigovala, nyní se drží u necelých 74 dolarů za akcii.

Onsemi vyrábí čipy například do datových center s umělou inteligencí nebo do automobilů. Právě růst poptávky po čipech z automobilového průmyslu firmě pomohl sáhnout si na vyšší než očekávané zisky. Po delším období slabé poptávky po čipech do aut totiž začalo svítat na lepší časy.

Výrobci automobilů si totiž během pandemie snažily vybudovat co největší zásobu čipů, aby na ně nedolehly výpadky dodávek. Nyní jim ale zásoby docházejí a společnosti, jako onsemi z toho těží.

Společnost onsemi nicméně nezapomíná ani na umělou inteligenci. Letos v červnu představila řadu čipů využívajících technologii karbidu křemíku, které mají snížit energetickou účinnost datových center. Karbid křemíku je dražší alternativou standardního křemíku, která se aktuálně používá k prodloužení dojezdu elektromobilů.

Energetická náročnost datových center je pro umělou inteligenci palčivým problémem. „Například Bill Gates toto téma hodně řeší. Jednou z možností mohou být modulární jaderné reaktory, takže by každé datové centrum mělo vlastní malou elektrárnu – ale to je zatím hudba daleké budoucnosti,“ zmínila v nedávném rozhovoru pro MF DNES investiční analytička Anna Píchová.

Miliardová investice v Česku

Jednu ze svých továren má onsemi také v Česku, konkrétně v Rožnově pod Radhoštěm, kde vyprodukuje deset milionů čipů denně. Nedávno společnost oznámila, že zde chystá masivní rozšíření výroby. Na svém plánu rozhodně nešetří, investice se má vyšplhat na dvě miliardy dolarů, v přepočtu bezmála 50 miliard korun.

Onsemi má zároveň v plánu ještě jednat s českou vládou o balíčku investičních pobídek, které poté musí potvrdit Evropská komise. Společnost původně zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji.

„Naše brownfieldová investice by zajistila vybudování středoevropského dodavatelského řetězce, což nám umožní lépe uspokojit rychle rostoucí poptávku našich zákazníků po inovativních technologiích, které zlepšují energetickou účinnost jejich aplikací,“ uvedl prezident onsemi Hassane El-Khoury.

Společnost předpokládá, že po rozšíření by celý její rožnovský závod přispíval ročně k hrubému domácímu produktu (HDP) Česka více než šesti miliardami korun.

Nový závod onsemi bude vyrábět inteligentní výkonové polovodiče, které slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba naváže na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.

Kraj už se na rozšíření výroby chystá. Například zdejší technické vysoké školy navýší kapacitu, zlínská univerzita otevře nový studijní obor. Do nového závodu totiž bude potřeba sehnat lidi, kteří budou moct dělat vysoce kvalifikovanou práci. Nyní onsemi v Česku zaměstnává kolem dvou tisíc lidí a v budoucnu má další tisícovka přibýt.