OnlyFans končí se sexem, nelíbil se spolupracujícím bankám. Nahota zůstane

„Abychom zajistili dlouhodobou udržitelnost platformy a nadále vytvářeli inkluzivní komunitu tvůrců a fanoušků, musíme vylepšit naše pravidla pro obsah,” uvedli zástupci firmy. Nová pravidla vstupují v platnost 1. října a důvodem změn jsou i požadavky spolupracujících společností, které platformě spravují finance.

Příspěvky obsahující nahotu by mělo být možné sdílet i nadále, pokud budou v souladu se zásadami OnlyFans. Není však zatím jasné, o jaké konkrétní zásady se jedná, další podrobnosti by firma měla zveřejnit v následujících dnech.

Stránky OnlyFans vznikly v roce 2016, uživatelé přes ně mohou za poplatek zpřístupňovat své fotografie nebo videa. Platforma může sloužit jako osobní komunikační kanál mezi celebritami a fanoušky, jelikož umožňuje posílání soukromých zpráv tvůrcům, proslula však zejména prodejem erotického obsahu. Z tohoto důvodu není dostupná jako aplikace v obchodech App Store či Google Play, které zakazují jakoukoli pornografii.

Nedávno však firma oznámila své plány na vytvoření streamovací aplikace OFTV, která by zde měla být k dispozici. Měla by nabídnout videa s tématikou fitness, vaření, zábavy nebo hudby. Podle agentury AP to svědčí o snaze OnlyFans distancovat se od své pověsti stránek poskytujících porno.

Dětské porno a nedostatek investorů

Server BBC upozornil, že zákaz sexuálního obsahu přichází poté, co novináři společnost oslovili s žádostí o vyjádření k uniklým dokumentům, které ukazují, že OnlyFans otálí s mazáním ilegálního obsahu ze svých stránek. Investigativci z BBC zjistili, že když se na platformě objeví dětská pornografie nebo nabídky prostituce, administrátoři je stahují až po několika varováních autorů těchto příspěvků.

Novináři už v červnu upozornili na případy nezletilých, kteří si na OnlyFans vytvořili účty díky falešným dokladům totožnosti. V červenci pak firma oznámila, že zrušila 15 účtů kvůli zveřejňování obsahu, jejž lze označit za dětskou pornografii.

Dalším problémem OnlyFans je, že vzhledem ke své reputaci nedokáže najít investory. S odkazem na své zdroje o tom ve čtvrtek informoval zpravodajský server Axios. „Jakákoli jiná společnost s růstem, jako má OnlyFans, by dokázala získat značné peníze během několika minut,” napsal server.

Podle firmy mají její stránky 130 milionů uživatelů, kteří platí za obsah od dvou milionů tvůrců. Ti si za dobu fungování OnlyFans přišli na celkem pět miliard dolarů (109 miliard Kč). Společnost si účtuje 20 procent ze všech poplatků.