„Prodej kradeného zboží nebo jeho nabízení je na platformě Vinted přísně zakázán a uplatňujeme vůči tomu nulovou toleranci,“ uvedl mluvčí společnosti.
Při sobotních protestech několika set tisíc lidí proti růstu životních nákladů se v Paříži, Marseille, Lyonu a mnoha dalších městech střetávali radikálové s policií a rabovali obchody, což vedlo k zadržení asi 1 200 osob. Někteří výtržníci měli masky a kukly zapalovali budovy a auta. Podle předsedy Obchodní a průmyslové komory (CCI) bylo víkendovým násilím přímo zasaženo více než 2 000 podniků.
Šéf CCI Alain Di Crescenzo rozhlasové stanici RTL řekl, že škody dosahují milionů eur.
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Zloději se nyní zřejmě snaží ukradené zboží rychle prodat. „Od uplynulého víkendu naše týmy přijaly okamžitá opatření k identifikaci a odstranění nabídek souvisejících s rabováním a zintenzivnili jsme monitorování podezřelých nabídek,“ sdělila společnost Vinted stanici BBC. „V případě porušení našich pravidel přijímáme opatření proti inkriminovaným účtům, a to i včetně trvalého zablokování,“ dodala společnost s tím, že spolupracuje s francouzskými úřady a přizpůsobuje své „postupy tak, aby dokázaly odhalovat a čelit nově vznikajícím rizikům“.
Společnost eBay nezaznamenala žádný nárůst inzerátů souvisejících s rabováním ve Francii, uvedla však, že spolupracuje s úřady při vyšetřování podezření na kradené zboží a přijímá příslušná opatření, včetně odstranění inzerátů a postihu prodejců, jakmile úřady potvrdí, že se jedná o kradené zboží.
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Na náměstí Place Vendôme v Paříži byly luxusní obchody a butiky uzavřeny a obklopeny strážci. Řadě pařížských obchodů s luxusním zbožím, včetně značek Dior, Rolex, Louis Vuitton a Ralph Lauren, však výtržníci podle agentury poškodili výlohy.
Francouzský fotbalový klub Olympique de Marseille sdělil, že se terčem rabování stal jeho oficiální obchod v historické části Marseille. Obchod byl do odvolání uzavřen stejně obchod fotbalového klubu v Lille.