Marketingový tah Rogera Federera. Švýcarské boty mu vydělávají víc než tenis

Když se letos na fotbalovém Super Bowlu mezi desítkami odvysílaných reklam objevila i ta na švýcarskou značku sportovního zboží On Running, málokoho překvapilo, že jejím hlavním protagonistou je tenisová hvězda Roger Federer. Ve spotu k němu připojil i neméně populární postavička Elmo ze seriálu Sezame, otevři se.

„Pane Rogere Federere, proč je na vašich botách napsáno Q a C?“, ptá se Elmo Federera. Tenista mu to vtipně a trpělivě vysvětluje. „To je O a N jako On.“ Elmo však nevěřícně pokračuje: „No, víte, Elmo se vyzná v abecedě a tohle je určitě Q a C,“ napsal portál Footwearnews.

Elmo je červená loutková postavička (muppet) z dětského televizního pořadu Sezame, otevři se. (Sesame Street). Je to chlupatá červená příšera mluvící vysokým falzetovým hlasem, která o sobě hovoří ve třetí osobě. Původně byl Elmo koncipován jako vedlejší postava, poprvé se objevil v písničce „We Are All Monsters“ v roce 1980. Elmo se později stal součástí americké populární kultury a účinkoval v nespočtu dalších pořadů i reklam.

Reklama stojí na faktu, že během doby, kdy se švýcarská značka stává čím dál populárnější, mnozí logo společnosti dezinterpretují. Sám Federer již v minulosti hovořil o tom, že fanoušci švýcarského brandu logo společnosti chápou špatně: „Právě to je skvělé, že lidé občas špatně přečtou logo On,“ nechal se slyšet v minulosti.

Podle vlastních slov si vždycky říkal, že by bylo zábavné udělat reklamu, která by toto zmatení konečně objasnila. Tak proč to nepojmout s humorem a osobitostí? „Když to vykřikne Elmo, je to ještě mnohem lepší,“ říká tenista.

Poté, co si Elmo jemně rýpl do špatně interpretovaného loga značky, akcie značky ještě posílily.

Když se roste

Ve třetím čtvrtletí loňského dosáhla firma On Running nejvyšší hrubé ziskové marže od svého vstupu na burzu v září 2021, když ve třetím čtvrtletí 2024 dosáhla 60,6 procenta oproti 59,9 procenta v předchozím období. Firma uvedla, že k nárůstu přispělo výrazné zrychlení přímého prodeje spotřebitelům. To potvrdila i analytická společnost Bernstein Research. „Úspěchům pomáhá pokračující disciplinovaný přístup k prodeji za plnou cenu“, stojí v její zprávě, píše portál Front Office Sports.

Značka již rozšířila svou nabídku i mimo běžecké vybavení a Federer, který se v roce 2019 stal jejím investorem, u ní má vlastní řadu bot.

Zboží značky On se v současné době prodává v přibližně 8 100 obchodech po celém světě a podle odhadů je firma jednou z nejrychleji rostoucích sportovních společností na světě.

On jede!

Roger Federer je sám o sobě marketingovým pojmem. Nejlépe jeho aktivity na tomto poli vystihují slova bývalého tenisového ředitele společnosti Nike Mikea Nakajimy: „Která firma by nechtěla, aby s ní spolupracoval někdo jako je Roger?“ I po odchodu do „důchodu“ švýcarský tenisový mág podle Forbesu v roce 2024 vydělal před zdaněním 90,7 milionu dolarů.

Roger Federer (1981) je bývalý švýcarský profesionální tenista. Tenisu dominoval svou výjimečnou všestrannou hrou. Získal rekordních osm wimbledonských titulů, v roce 2018 se stal prvním hráčem, který získal 20 grandslamových titulů ve dvouhře mužů. V čele ATP byl 310 týdnů světovou jedničkou ve dvouhře mužů. Získal celkem 103 turnajových titulů ve dvouhře.

„Prostě jsme se dali dohromady. Původně jsem se s kluky chtěl jen setkat a poslechnout si jejich švýcarský příběh o úspěchu,“ popsal dříve tenista spolupráci. „Teď tuhle značku rád podporuji a jsem tohoto příběhu součástí,“ dodal.

Sportovní značka se ovšem mezitím spojila s dalšími tenisovými hvězdami, jako je polská jednička Iga Swiateková anebo semifinalista Australian Open Ben Shelton. Kromě toho si značka zvolila jako svoji ambasadorku Zendayu, od hlavy až k patě oblékla na olympiádu švýcarskou výpravu.

Nečekejte žádné slevy

Spoluzakladateli firmy jsou Švýcaři Caspar Coppetti a Martin Hoffmann. „Zaměřujeme se na prémiové obchody za plnou cenu,“ uvedl Coppetti a dodal, že brand už dávno není jen značkou běžeckých bot, píše portál Rolling Stone.

V poznámce zveřejněné po oznámení loňských výsledků analytici UBS uvedli, že věří, že On může v dlouhodobém horizontu dosáhnout přibližně dvouprocentního podílu na trhu. „Společnost již ukázala, že dokáže oslovit velký trh. Má předpoklady stát se globální značkou sportovního oblečení pro více sportů a kategorií, podobně jako Nike, Adidas a Puma,“ napsali analytici společnosti Truist.

A Federer? Ten je již dlouho znám nejen svými sportovními úspěchy, ale také svými obchodními dovednostmi a marketingovou atraktivitou. Jeho kariéra v tenise mu přinesla přibližně 130 milionů dolarů (témeř 3 miliardy Kč) na prize money. Většina jeho příjmů však pochází z reklamních partnerství a dalších obchodních aktivit. Odhady naznačují, že Federer mohl vydělat za svou kariéru z reklam přes miliardu dolarů.