Čas kupovat akcie, omikron může pandemii ukončit, míní stratégové JP Morgan

O variantě omikron se toho zatím mnoho neví. Na přesnější informace o nakažlivosti nové mutace koronaviru, průběhu onemocnění či účinnosti současných vakcín je podle odborníků ještě potřeba počkat několik dní až týdnů, než doběhnou klinické studie.

Podle prvních náznaků je omikron zřejmě nakažlivější než dosavadní dominantní mutace delta, případy z Jihoafrické republiky však zatím ukazují, že by mohl vyvolávat mírnější symptomy. Například hlavní medicínský expert australského ministerstva zdravotnictví Paul Kelly ve čtvrtek prohlásil, že zatím neexistují žádné důkazy, že by byl omikron smrtelnější než jiné mutace.

O tyto informace opírají svůj nejnovější výhled stratégové americké banky JP Morgan Marko Kolanovic a Bram Kaplan. Podle nich totiž zapadají do vzorce evoluce virů pozorovaných v minulosti, což by mohlo signalizovat, že konec pandemie je na dohled. Pokud by byl omikron skutečně nakažlivější a zároveň méně nebezpečný, rychle by vytěsnil ostatní varianty a z covidu by se stala „spíš sezónní chřipka”, odhadují stratégové.

Buy the dip (BTD) Investiční poučka, podle které by se měli akcie nakupovat po poklesu ceny, jelikož z dlouhodobého hlediska se jejich ceny stále zvyšují. Pravidlo „koupi propadu“ nebo „koupi při poklesu“ samozřejmě neplatí univerzálně.

V nové mutaci proto vidí investiční příležitost jak využít výprodejů na světových trzích z posledních dnů. „Omikron by mohl být katalyzátorem strmějšího růstu výnosů,” cituje ze středeční zprávy analytiků agentura Bloomberg. „U cyklických akcií či komodit považujeme nedávný výprodej za příležitost ke ,koupi propadů’ (angl. Buy the dip, pozn. red.),” tvrdí.

Bloomberg dodává, že jeden z autorů zprávy Kolanovic, který se letos stal hlavním tržním stratégem jedné z největších amerických bank, v minulosti označil už reakci trhů na mutaci delta za přehnanou.

Zprávy o rychle se šířícím omikronu poslaly už v pátek hlavní akciové indexy dolů, evropským i americkým burzám se nedaří ani v tomto týdnu. Trojice hlavních indexů v USA uzavřela středeční obchodování s více než jednoprocentní ztrátou, panevropský index STOXX Europe 600 vykazuje po čtvrtečním poledni jednodenní pokles zhruba 1,2 procenta. Hlavní asijské burzovní indexy dokázaly ztrátu z minulého týdne smazat.

Obavy z omikronu srazily také cenu ropy. Země po celém světě totiž ve snaze zamezit jeho šíření začaly opět zavádět dopravní omezení a zpřísňovat režimy na svých hranicích. Poptávka dopravců po palivech tak nejspíš klesne. Cena barelu severomořské ropy Brent klesla pod 70 dolarů, což je nejméně od srpna. Také barel americké lehké ropy WTI je nejlevnější za poslední tři měsíce, cena se pohybuje kolem 66 dolarů.