Přelidněno. Římská radnice zvažuje zpoplatnit vstup k fontáně di Trevi

Zvažované plány počítají s tím, aby si lidé na návštěvu památky předem rezervovali. „Osobně bych byl pro hledání nové formy přístupu k fontáně, a to omezeného a načasovaného,“ sdělil italskému deníku Corriere della Sera radní odpovědný za cestovní ruch Alessandro Onorato, píše deník The Guardian.

Vstup by byl podle jeho slov pro obyvatele italské metropole zdarma, zatímco turisté by zaplatili „symbolický“ příspěvek ve výši jednoho eura. Cílem podle něj by nebylo získat peníze, ale lépe kontrolovat masy lidí, které k památce přistupují, a zamezit například tomu, aby u ní lidé postávali a jedli svačinu.

Římský starosta Roberto Gualtieri uvedl, že je velmi pravděpodobné, že město jistá opatření k regulaci návštěvnosti u fontány příjme. Podle něj na problémy s velkým množstvím turistů u fontány často upozorňuje i policie.

V roce 2017 začali policisté v Itálii ukládat turistům za nevhodné chování vysoké pokuty, postihy hrozí mimo jiné i těm, kteří se ve fontáně koupou nebo chladí nohy.

Policie však zasahuje i u jiných incidentů. Například v roce 2018 museli strážníci zasáhnout u potyčky dvou žen, které se u fontány porvaly kvůli místu na vyfocení selfie. Obě ženy si pro focení vybraly stejné místo a ani jedna se ho nechtěla vzdát.