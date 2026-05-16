Konec kávy a snacků zdarma. Delta ruší občerstvení na krátkých letech

Mluvčí aerolinek Drake Castañeda uvedl, že dopravce zároveň zlepší servis na letech od 350 do 500 mil (563 až 805 km). Namísto omezeného servisu plánuje Delta zavést palubní servis s větším výběrem nápojů a občerstvení.
Aerolinky v prohlášení uvedly, že změna má vytvořit konzistentnější zkušenost napříč sítí letů. Castañeda také poznamenal, že na krátkých letech bylo složité expresní servis zvládnout.
„Stevardky a stevardi nemůžou začít s jakoukoli obsluhou, dokud se nedostaneme alespoň do výšky 10 000 stop (3 km). Jakmile začne klesání, musí všechno zase ukončit a připravit se na přistání. To všechno samozřejmě závisí na tom, jestli je let klidný,“ cituje portál The Washington Post slova mluvčího aerolinek.
Prémiová?
Delta zruší palubní servis na zhruba 450 letech denně. Tyto lety tvoří asi devět procent denního provozu dopravce. Palubní personál na takových letech nabízí vodu, kávu nebo čaj a drobnou svačinku. Na letech kratších než 250 mil (402 km) se v ekonomické třídě občerstvení nepodává vůbec.
„Delta se ráda označuje za ‚prémiové‘ aerolinky, ale rušení palubního servisu tomu neodpovídá,“ uvedl pro The New York Times Henry Harteveldt, analytik cestovního průmyslu ze společnosti Atmosphere Research.
Delta má nyní mezi tradičními aerolinkami nejvyšší hranici pro podávání občerstvení zdarma, a to 350 mil. United Airlines nabízejí nealkoholické nápoje a snacky na letech delších než 300 mil, American Airlines a Southwest Airlines poskytují občerstvení a nealkoholické nápoje od zhruba 250 mil.
Americký komentátor a tvůrce obsahu Aaron Parnas ve videu upozornil, že změna přichází krátce po problémech nízkonákladových aerolinek Spirit Airlines. Ty začátkem května oznámily ukončení provozu.
„To, že Delta ruší bezplatný palubní servis v ekonomické třídě jen pár dní poté, co aerolinky Spirit zkrachovaly, je přesně ten typ věcí, které se dějí, když se trh konsoliduje. Pokaždé na to doplatí spotřebitelé,“ okomentoval jeho příspěvek jeden z uživatelů.