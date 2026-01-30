Kromě butiků přímo v olympijském areálu mnoho luxusních módních značek obléká i národní týmy. Na trh se tak dostaly i speciální kolekce, které jsou zimními sporty inspirované. Právě sport se totiž pro luxusní módní značky stal v posledních letech důležitým komunikačním kanálem, píše agentura Reuters.
V malém městečku Cortina d’Ampezzo běžně žije jen asi 5 tisíc lidí. V posledních měsících je tu ale asi nejrušněji od zimní olympiády v roce 1956. Módní značky se nahrnuly do města a otevírají zde své nové butiky. Na nákupní třídě Corso Italia jsou to kupříkladu značky jako Prada či Loro Piana.
Jiné společnosti se zaměřily raději na rekonstrukci prodejen, které v městečku už mají. Mezi ně se řadí značky jako Louis Vuitton, Dior či Swatch. Rozsáhlou renovací prošel v Cortina d’Ampezzo i multibrandový obchod Franz Kraler.
Sport a luxus jdou dohromady
„Luxusní značky a sport se sbližují již delší dobu. Zimní olympijské hry jsou ale možností, jak toto propojení posílit ještě víc,“ uvedla pro Reuters vysokoškolská pedagožka Emanuela Prandelliová.
Dodává, že movitá klientela stále častěji upřednostňuje jedinečné zážitky před nákupem drahých produktů. Přítomnost luxusních značek na ojedinělých sportovních akciích, kterými právě olympijské hry jsou, však přináší nové možnosti k oslovení.
Mnoho významných sportovců navíc s luxusními módními značkami navazuje spolupráce. Příkladem je třiatřicetiletá alpská lyžařka Sofia Goggiová, která je ambasadorkou značky Armani. Právě ta je již od roku 2022 oficiálním partnerem celé Italské federace zimních portů a letos jde také o dodavatele oficiálního oblečení pro italskou olympijskou reprezentaci.
S Američany spolupracuje Ralph Lauren
Italská reprezentace není jediná, která má s některou z významných módní značek podobnou spolupráci. Podobně jsou na tom třeba i Spojené státy americké, které již od roku 2008 spolupracují se společností Ralph Lauren.
„Luxusní značky dnes berou olympijské hry jako obří světové pódium, kde se můžou předvést milionům lidí po celém světě. Hodně záleží i na tom, jestli se místo konání potkává s jejich stylem a historií,“ říká módní expertka Noemie Voyerová ze společnosti Luxurynsight.
Letos se některé známé firmy na olympijskou scénu také vracejí. Například značka Moncler, která se naposledy objevila na zimní olympijských hrách ve francouzském Grenoblu v roce 1968. Výrobce luxusního outdoorového oblečení se pro letošní zimní olympijské hry stal partnerem Brazilského olympijského výboru, uzavírá agentura Reuters.