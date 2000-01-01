náhledy
Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je to nejdelší partnerství v historii olympijských her, přičemž dohoda je uzavřena do roku 2032. Coby hlavní sponzor společnost poskytuje nápoje pro sportovce, zaměstnance a diváky, podporuje olympijský štafetový běh s pochodní a provozuje interaktivní centra pro výměnu odznaků. Podívejte se na olympijskou historii značky v obrazech.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Amsterdam 1928: nápojářský gigant Coca-Cola zajišťoval nápoje pro diváky i sportovce, kteří do Evropy připluli lodí s americkým olympijským týmem.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Amsterdam 1928: byl to historický milník, kdy se společnost Coca-Cola stala prvním komerčním sponzorem her, tak zahájila nejdelší nepřetržitou spolupráci v olympijské historii. Do Nizozemska bylo dovezeno 1 000 beden nápoje na podporu amerického týmu a propagaci značky mezi fanoušky.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Amsterdam 1928: prodejci nabízeli nápoj v láhvích z kiosků rozmístěných kolem olympijského stadionu a veslařské dráhy, avšak s výjimkou speciálních bulletinů vytvořených americkým studentem umění a umístěných nad každý vstup do stadionu neexistovala žádná reklama ani propagační materiály, které by Coca-Colu s hrami oficiálně spojovaly.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Londýn 1948: po dvanáctileté přestávce způsobené druhou světovou válkou znovu spojily londýnské hry svět. Navzdory poválečným logistickým výzvám zajistila Coca-Cola přepravu vybavení z Glasgow a Belfastu a dodávala nápoje sportovcům i divákům. Nejenže osvěžila, ale dodala i pocit naděje a sounáležitosti v době poválečné obnovy.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Helsinky 1952: Coca-Cola byla v Helsinkách podávána i přesto, že ve Finsku tehdy ještě neexistoval žádný místní výrobce a neměla tam svou výrobní a plnicí linku. Proto bylo pro tuto událost dovezeno více než 30 tisíc kartonů kokakoly z Nizozemska lodí M.S. Marvic, přestavěnou z válečného výsadkového plavidla. Loď byla využita jako plovoucí sklad s chlazenými nápoji, a další zásoby nápoje putovaly na místa konání her pomocí chladících vozů a přívěsů z celého severního Evropského regionu. Společnost také darovala velkou část nápojů k prodeji prostřednictvím organizace zdravotně znevýhodněných válečných veteránů a v olympijské vesnici tiskla denní jídelní lístky, distribuovala chladicí tašky a sáčky pro sportovce.
Autor: Coca-Cola
Zimní olympijské hry Oslo 1952: v Oslu zanechala značka silný dojem, když místní veřejnosti poprvé představila svůj vrtulník. Jeho přistání před radnicí sledovalo přibližně dvacet tisíc diváků a stalo se symbolem slavnostní atmosféry a společné radosti z výjimečné události.
Autor: Coca-Cola
Zimní olympijské hry Cortina d’Ampezzo 1956: Coca-Cola se objevila také na prvních olympijských hrách pořádaných v Itálii. Soutěže v krasobruslení se tehdy konaly pod širým nebem. Zároveň šlo o poslední olympijské hry, kde se tato disciplína odehrávala venku, což vytvořilo jedinečnou atmosféru, na kterou se vzpomíná dodnes.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Řím 1960: sportovci pózují před logem Coca-Cola. Byli to zleva indonéský cyklista Theodorus Polhaupessy, italští kanoisti Lorenzo Cantarello a Antonio Rucco a indonéský cyklista Rusli Hamsjin. Během letních olympijských her v Římě v roce 1960 vyjádřily italské stáčírny společnosti Coca-Cola svou podporu originálním způsobem – tisícům sportovců, funkcionářů, zástupců médií i diváků věnovaly 45otáčkovou gramofonovou desku s tehdy velmi populární písní „Arrivederci Roma“.
Autor: Coca-Cola
Zimní olympijské hry 1984 Sarajevo: limitovaná pamětní plechovka kokakoly vyrobená speciálně při příležitosti zimních olympijských her 1984 v Sarajevu. Tento oficiální olympijský suvenýr připomíná jedinečnou atmosféru her a dlouhodobé partnerství značky Coca-Cola s olympijským hnutím. Díky svému dobovému designu a historickému kontextu představuje cenný sběratelský artefakt olympijské i reklamní historie.
Autor: Coca-Cola
Zimní olympijské hry Calgary 1988: V Calgary bylo otevřeno oficiální olympijské centrum Coca-Coly pro výměnu odznaků, které denně přilákalo více než 17 tisíc návštěvníků. Právě zde vznikla oblíbená tradice, která dodnes spojuje fanoušky z celého světa prostřednictvím sdílení olympijských suvenýrů. Jedinou výjimkou bylo Tokio 2021, kde se kvůli pandemii koronaviru museli sportovci a fanoušci obejít bez tradičního vyměňování odznaků.
Autor: Profimedia.cz
Letní olympijské hry Soul 1988: Coca-Cola byla tehdy jedním z hlavních sponzorů her a stala se jedním z prvních západních značek, které masivně propagovaly svůj produkt v Jižní Koreji po desetiletích relativní izolace od západního marketingu. Co je zajímavé, firma tehdy uvedla speciální limitovanou edici plechovek s motivy olympiády v Soulu a využila masivní marketing, který zahrnoval nejen prodej pití na stadionu, ale i sponzorované kulturní a sportovní akce po celé zemi, a tak upevnila svou pozici v korejském trhu.
Autor: Coca-Cola
Zimní olympijské hry Calgary 1988: v roce 1988 otevřela Coca-Cola novou kapitolu vytvořením „Coca-Cola World Chorus“, který vystoupil při zahajovacím i závěrečném ceremoniálu Zimních olympijských her v Kanadě. Tento mezinárodní sbor tvořilo 43 mladých lidí z 23 zemí, vybraných prostřednictvím soutěží pořádaných místními stáčírnami Coca-Coly. Společně zazpívali oficiální píseň her „Can’t You Feel It?“, složenou speciálně pro tuto příležitost, a oslovili tak tisíce diváků přímo na místě i miliony televizních diváků po celém světě. Olympijské hry Calgary 1988 rovněž přinesly debut prvního oficiálního olympijského centra Coca-Coly pro výměnu odznaků (pinů), a proměnilo pin trading v další olympijskou tradici – často označovanou jako „sport číslo jedna mezi olympijskými diváky“.
Autor: Coca-Cola
Zimní olympijské hry Innsbruck 1964: v Innsbrucku spatřila světlo světa Encyklopedie zimních olympijských her, vydaná ve čtyřech jazycích a distribuovaná sportovcům, funkcionářům i návštěvníkům. Coca-Cola ji věnovala světovým médiím, a přispěla tak k šíření olympijských příběhů a jejich oživení pro globální publikum.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Barcelona 1992: v Barceloně se Coca-Cola stala součástí olympijské štafety s pochodní. Jako oficiální sponzor představila Mezinárodní program olympijských běžců s pochodní, který poprvé umožnil i lidem z jiných zemí než hostitelské zapojit se do tohoto symbolického běhu. Legendární běh se konal také během Letních olympijských her v Londýně, kde Coca-Cola nechyběla a její vlajky lemovaly právě trasu až ke stadionu.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Atlanta 1996: Atlanta hostila do té doby nejdelší olympijskou štafetu s pochodní, která měřila přibližně 24 000 km. Coca-Cola zde zároveň vytvořila Coca-Cola Olympic City – rozsáhlý komplex o rozloze téměř 50 tisících metrech čtverečních, kde si mohli návštěvníci vyzkoušet virtuální sportovní výzvy, setkat se s olympioniky nebo obdivovat výstavu lidového umění inspirovanou ikonickou konturovanou láhví kokakoly.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Tokio 2020 (2021): všudypřítomné nápisy Coca-Coly nechyběly v roce 2021 v Tokiu, kde se konaly olympijské hry. Ty byly zasažené celosvětovou pandemií a mnoho sportovců se během sportovního svátku také nakazilo a museli se své účasti vzdát.
Autor: Coca-Cola
Letní olympijské hry Tokio 2020 (2021): Coca-Cola byla oficiálním sponzorem olympijských her, což znamená, že se jejich logo objevovalo na oficiálních materiálech, v reklamách a na mnoha místech přímo v olympijských areálech. Navíc společnost připravila speciální marketingové kampaně zaměřené na podporu sportovců a propagaci udržitelnosti – například uváděli limitované edice láhví s motivy sportů a olympijských symbolů, přičemž některé byly vyrobeny z recyklovaného plastu, aby zdůraznily ekologickou stránku.
Autor: Shutterstock