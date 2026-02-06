|
OBRAZEM: Milníky a momenty olympijské historie podle značky Coca-Cola
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....
Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu
Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...
Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot
Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...
Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší
Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?
Pod zemí zůstávají miliardy tun černého uhlí, obnova těžby v Česku je nereálná
Po definitivním ukončení těžby společnosti OKD zůstanou ve Slezsku stále miliardy tun nevytěženého černého uhlí. Zásoby jsou ovšem více než kilometr pod zemí, jejich vytěžení by proto bylo mimořádně...
Rozvozy jídel ukrajují část gastronomie. Loni měly objednávky za rekordních 15 miliard
Dovoz oběda či večeře rozvážkovou službou si v Česku už neobjednávají jen mladí lidé v hipsterských čtvrtích Prahy nebo Brna. Službu si zvykli používat i obyvatelé menších měst a stále častěji po ní...
Dotace na panely nad sady nejsou pro větší projekty, vadí solárníkům
Když se schvalovala novela zákona o zemědělském půdním fondu, měl trh velká očekávání, jak se brzy začnou budovat nové fotovoltaické konstrukce nad vinicemi, chmelnicemi a sady. Nakonec další rok...
Konec starých časů. Ekonomiky USA a Číny se vydaly každá jiným směrem
Ještě donedávna fungovaly ekonomické vazby mezi Čínou a Spojenými státy poměrně dobře. Americké firmy do Číny přesunuly velkou část své výroby a těžily i z nízkých výrobních nákladů. Čína pak...
Premiér Babiš jednal s vedením Aera o příležitostech prodeje L-39 skyfoxů
Premiér Andrej Babiš při páteční návštěvě Aera Vodochody jednal s vedením společnosti o příležitostech prodeje letounů L-39 Skyfox, informoval o tom mluvčí Aera Lukáš Hora. Zda jednali o nabídkách...
Ferrero chce ovládnout USA. Italského rodinného giganta netrápí akcionáři
Italská skupina Ferrero se chystá dobýt americký trh. Pomoci jí k tomu má nejen nedávná akvizice výrobce cereálií WK Kellogg, ale také třeba reklama na nedělením SuperBowlu. Na tento trh ale nedávno...
Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla
Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....
Lyžaři na horách už v sezoně stačili utratit 570 milionů korun, ukazují data
Lyžařská sezona na českých horách není jen o sněhu a skipasech, ale také o penězích. Jen během prosince a ledna letošní zimy se v tuzemských horských regionech bezhotovostně protočilo více než půl...
Tatra Trucks loni stouply tržby o pět procent, vyrobila 1349 aut
Tatra Trucks loni vyrobila 1349 vozů, prodala jich 1337. Předloni to bylo o necelé dvě stovky více. Navzdory tomu výrobní výkon i tržby vzrostly o pět procent. Konkrétní finanční výsledky firma...
Coca-Cola je nepřetržitým celosvětovým olympijským partnerem od roku 1928. Je to nejdelší partnerství v historii olympijských her, přičemž dohoda je uzavřena do roku 2032. Coby hlavní sponzor...
OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy
Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...
Čistý zisk Komerční banky loni přesáhl 18 miliard, rozdělí ho akcionářům
Čistý zisk Komerční banky loni stoupl meziročně o 4,7 procenta na 18,1 miliardy korun. Představenstvo banky ho všechen navrhuje rozdělit mezi akcionáře formou dividendy, na akcii by tak připadlo...
Střídání stráží v čele Toyoty. Šéfa automobilky nahradí finanční ředitel
Generální ředitel největší světové automobilky Toyota Motor Kodži Sató končí ve funkci, od dubna ho nahradí finanční ředitel Kenta Kon, oznámila v pátek firma. Uvedla rovněž, že její provozní zisk se...