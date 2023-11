Palestinci přišli kvůli válce o olivy. Národní symbol a klíčový zdroj obživy

Založení olivového sadu je během na dlouhou trať, některé olivovníky sice plodí už po třech letech od vysazení, většinou to ale trvá déle. Jakmile se to ale povede, běžně se olivovníky dožívají i 500 let, ty nejstarší mohou být starší i přes dva tisíce roků, a i tehdy stále plodí, informoval britský deník The Guardian.

Řada Palestinců si teď ale stěžuje, že letošní sklizeň oliv bude neúspěšná. Už dříve vinili izraelskou armádu z toho, že olivovníky nenávidí a spolu s osadníky je už od obsazení Západního břehu Izraelem v roce 1967 opakovaně ničí..

Současná situace je podle Palestinců zatím nejhorší. Tvrdí, že s přísnějšími restrikcemi se ještě nesetkali. Izraele se hájí tím, že taková opatření jsou za současné situace nutná. Jen tak je totiž možné zajistit běžným Izraelcům bezpečnost a zmařit všechny další případné násilnosti, které představitelé Hamásu a další extrémisté na Západním břehu Jordánu plánují.

Nevládní organizace i další subjekty ale tyto izraelské kroky zpochybňují. „Jde o kolektivní trest za 7. říjen,“ říká osmačtyřicetiletý Mahmúd Sálih, jehož rodina má obavy i o své olivy.

Válka olivám nepřeje

V současné době se rychle blíží závěr sezony. Za normální situace by někteří Palestinci již sklízeli. Velká část z nich se ale nyní nemůže ke svým olivovníkům dostat, takže nejspíš přijdou o příjmy z prodejů. Nebudou mít možnost vyrobit olivový olej, mýdlo ani jiné tradiční olivové produkty.

„Válka se bohužel časově shoduje se začátkem olivové sezony,“ říká Abbás Milhem ze svazu palestinských zemědělců.

Olivy jsou pro Západní břeh Jordánu nejvýznamnějším zemědělským produktem. Svaz palestinských zemědělců odhaduje, že výnos z letošní sklizně by se blížil sedmdesáti milionům amerických dolarů (asi 1,5 miliardy korun). Přímý zisk ze sklizně oliv má v této oblasti asi 110 tisíc tamních zemědělců. Dalších 50 tisíc lidí živí sklizeň oliv zprostředkovaně. Pro letošní rok ale svaz očekává, že na stromech zůstane asi polovina úrody.

„Olivovníky se kácejí, vyvracejí i zapalují. Důvody jsou víc než jen ekonomické, přitom olivy pro nás znamenají spojení se zemí. Jsou důležité pro celkovou palestinskou identitu,“ uvedl pro deník The Guardian Džafarí, jehož rodina olivovníky v oblasti Západního břehu pěstuje.