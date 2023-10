Ceny olivového oleje atakují další rekord. Turecko zakázalo jeho vývoz

Podle informací chicagské společnosti Circana, která se zabývá průzkumem trhu, stouply maloobchodní ceny olivového oleje ve Spojených státech amerických v letošním roce o 12,5 procenta, zatímco v roce 2022 to bylo pouze o 8,8 procenta. Informaci přinesl list The Washington Post.

Zdrojem poloviny světové produkce olivového oleje je Španělsko, které také určuje jeho cenu. V květnu země oznámila pokles produkce o 48 procent proti loňskému roku. Obavy zesílily zejména po zveřejnění nejnovější zprávy španělské vlády o olivovém oleji, která ukázala klesající zásoby v srpnu.

Minulý měsíc snížilo americké ministerstvo zemědělství USDA svůj odhad celosvětové produkce olivového oleje na 2,5 milionu tun, to je o čtvrtinu méně než v předchozím roce i v pětiletém průměru. „Pokud by toto tempo vyčerpávání zásob přetrvávalo, odborníci varují, že by mohly dojít ještě před příchodem čerstvé sklizně, která ve Španělsku tradičně začíná v říjnu,“ uvedl analytik společnosti Mintec Kyle Holland.

Podle nedávné zemědělské zprávy nizozemské družstevní banky Rabobank vyvolává sucho a nedostatek vody v posledních měsících ve Španělsku obavy o novou sezonu. Druhým největším světovým producentem olivového oleje je po Španělsku Itálie. Bohužel v posledních týdnech zasáhly Apulii, tedy nejdůležitější oblast produkce olivového oleje v Itálii, silné bouře. Ty poškodily nadcházející sklizeň.

Podobná situace panuje i u dalších velkých producentů oleje ve Středomoří. Sucho postihlo úrodu v Portugalsku, Tunisku, Maroku a Řecku. Turecko, které mělo naopak dobrou úrodu, zhoršuje celosvětový nedostatek oleje tím, že zakázalo jeho vývoz ve velkém, aby zajistilo dostatečné zásoby pro domácí trh.

Zdravý, ale drahý

Přestože olivový olej disponuje mnoha zdravotními výhodami i benefity například i stran udržitelnosti, spotřebitelé v mnoha vyspělých zemích přecházejí na jiné, levnější rostlinné oleje. Podle údajů společnosti Nielsen stojí nyní litrová láhev olivového oleje v amerických obchodech v průměru 9,92 USD (224 Kč), zatímco srovnatelný olej na vaření stojí 7,88 USD (178 Kč).

„Spojené státy jsou dlouhodobým dovozcem olivového oleje. Domácí produkce se pohybuje v průměru kolem 16 000 tun ročně a nestačí pokrýt spotřebu, která činí přibližně 390 000 tun,“ uvedl Vito Martielli, vedoucí analytik pro obiloviny a olejniny ve společnosti Rabobank. Podle údajů USDA Spojené státy dovážejí asi třetinu celosvětové produkce oliv. Letos se ale očekává, že toto číslo bude 35 procent a v příštím roce ještě vyšší.

Prudký nárůst cen olivového oleje vede k související kriminalitě, a to jak ke krádežím, tak k padělání. Koncem srpna z lisovny v Córdobě, jedné z největších producentů olivového oleje ve španělské provincii Andalusie, neznámí pachatelé ukradli olivový olej za půl milionu dolarů. Podle tamních úřadů jsou v zemi běžné i krádeže oliv přímo ze stromů.

Pozor na padělky!

„Vzhledem k nedostatku olivového oleje v Evropě bude míra rizika nákupu míchaného či jinak padělaného extra panenského olivového oleje extrémně vysoká. Našim zákazníkům vždy říkáme, aby se podívali, odkud pochází, a hledali i datum sklizně,“ varuje Vincent Ricchiuti, zakladatel společnosti Enzo Olive Oil z Kalifornie.

Podle výkonného ředitele severoamerické asociace pro olivový olej Josepha Profaciho jsou podvody s olivovým olejem známy již čtvrt století. Již v minulosti velké italské značky působící v USA běžně označovaly své oleje jako dovezené z Itálie, ačkoli produkt byl sice stáčen v Itálii, pocházel ale odjinud. Podle Profaciho právě takové případy skončily mnoha žalobami a nyní firmy musí na etiketách povinně uvádět zemi původu.

Americký výrobce olivového oleje Ricchiuti uvedl, že spotřebitelé, kteří si chtějí být jisti, že kupují skutečný produkt, a to zejména v případě velmi drahých extra panenských olejů, mohou využít služeb Kalifornské rady pro olivový olej (California Olive Oil Council). To je nezávislá rada s vlastním certifikačním procesem a pečetí. Ta vyžaduje, aby olivový olej splňoval jak senzorické, tak chemické normy, aby získal označení extra panenský, uzavírá list The Washington Post.