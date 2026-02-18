Okurky v Rusku zdražily na trojnásobek. Asi jsou ze zlata, neskrývají lidé frustraci

Ceny okurek, které jsou v Rusku oblíbenou součástí mnoha pokrmů, se výrazně zvedly. Zdražení pobouřilo spotřebitele a vzbudilo také znepokojení mezi politiky, kteří se v době války proti Ukrajině snaží tlumit nespokojenost mezi lidmi.
Cena okurek se od prosince podle oficiálních statistik zdvojnásobila a kilogram nyní v průměru vyjde na 300 rublů (80,4 koruny). Na sociálních médiích se ale ve velkém objevují i příspěvky s fotografiemi, podle kterých se tato zelenina prodává za dvojnásobek i trojnásobek.

Antimonopolní úřad se pod tlakem politiků včetně těch z vládnoucího Jednotného Ruska obrátil na producenty a obchodníky, aby toto velké zdražení vysvětlili. „Letos v zimě se v našich obchodech objevila nová ‚delikatesa‘ – okurky,“ řekl Sergej Mironov, šéf strany Spravedlivé Rusko, a poznamenal, že podle ministerstva zemědělství je to způsobeno sezónností.

Ruská ekonomika je v pasti. Ale Putin bude válčit, i kdyby mu hořel Kreml, říká expert

„To samé vysvětlení používali v souvislosti s loňskými ‚zlatými bramborami‘, nově to jsou ‚pozlacené‘ okurky,“ prohlásil bývalý výsadkář, který podle agentury Reuters často upozorňuje na záležitosti, které štvou veřejnost. „Co mají lidé dělat? Prostě se smířit s tím, že si nemohou dovolit základní potraviny?“ ptal se.

Producenti spotřebitele ujišťují, že okurky by měly příští měsíc zlevnit, protože se oteplí. Úřady podobné situace s cenami potravinami dokázaly v minulosti vyřešit a nic nenasvědčuje tomu, že brblání lidí kvůli vysokým cenám, které zesilují sociální sítě, by znamenalo nějakou hrozbu pro sociální stabilitu.

Rusko trápí bramborová krize. Ceny vzrostly trojnásobně, levněji je i na Západě

Náhlé zdražení okurek se sešlo s celkovým zdražováním částečně způsobeným zvýšením daně z přidané hodnoty od začátku letošního roku. Přišlo také v době, kdy si lidé dělají starosti kvůli rostoucím životním nákladům a kdy ruská ekonomika po čtyřech letech války na Ukrajině zpomaluje.

Podle prognózy ruské centrální banky by letos mohla dosáhnout až 5,5 procenta a lidé si stěžují na rostoucí účty za energie, pohonné hmoty, návštěvy restaurací i za nákupy v supermarketech. Ceny okurek jsou nyní vyšší než ceny dováženého ovoce, jako jsou třeba banány. Některé obchody na Sibiři zavedly limity na množství okurek, které si jeden zákazník může koupit, a jeden z nejprodávanějších listů dal svým čtenářům semínka okurek, aby si je mohli vypěstovat sami.

Rusko zachvátila vaječná krize. Lidé stojí nekonečné fronty, aby ušetřili

Jevgenij Popov, poslanec za Jednotné Rusko, se problém na sociálních sítích snažil bagatelizovat a tvrdil, že ceny klesnou a že Rusko je, co se týče zásobování okurkami, naprosto soběstačné. Hned se mu ale dostalo ostré odpovědi ze strany některých sledujících. „Ceny okurek a rajčat jsou neuvěřitelné,“ reagovala na jeho příspěvek jistá Světlana. „Svého času se říkalo, že vejce jsou ‚zlatá‘. Teď jsou ‚zlaté‘ okurky,“ podotkla.

