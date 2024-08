Island trápí nedostatek salátových okurek. Může za to i virální recept

Islandské supermarkety se ocitly v nesnázích poté, co se v zemi díky virálnímu trendu na TikToku nebývale zvýšila poptávka po okurkách. Stalo se tak poté, co influenceři na sociálních sítích v této malé severské zemi začali sdílet recept na salát z nastrouhaných okurek, sezamového oleje, česneku, rýžového octa a čili oleje.

Na Islandu, který má necelých 400 tisíc obyvatel a často nepředvídatelné proměnlivé počasí, přitom zemědělci dokážou ročně vyprodukovat na šest milionů kusů okurek. V tomto období to však nestačí. Recept se stal natolik populární, že zemědělci v zemi nebyli schopni udržet krok s prudce rostoucí poptávkou, informuje portál BBC, jemuž tuto informaci poskytla islandská asociace farmářů (SFG).

Hagkaup, jeden z řetězců supermarketů, sice zpochybnil souvislost mezi poptávkou a tímto trendem, ale připustil, že nákupy okurek se více než zdvojnásobily. Kristín Linda Sveinsdóttirová, ředitelka marketingové společnosti SFG uvedla, že zemědělci na Islandu v současné době nestačí pokrýt prudce rostoucí poptávku spotřebitelů. Doufá ale, že se nabídka zhruba do týdne vrátí k normálu.

„Recept se ukázal být opravdu populární a vyprodávají se i další ingredience v receptuře,“ řekla Sveinsdóttirová. Virální trend má své kořeny v Kanadě, kde TikToker Logan Moffitt, přezdívaný „okurkový král“, sdílí neotřelé recepty s použitím této plodiny.

People @people Man Goes Viral for Creative Cucumber Salad Recipes: 'Cucumbers Are a Lifestyle' (Exclusive) https://t.co/QZm6mbyG0p oblíbit odpovědět

„Někdy prostě potřebujete sníst celou okurku,“ zní influencerova věta na začátku mnoha jeho videí. Tvůrce obsahu má více než 5,5 milionu sledujících a od července sdílí okurkové recepty téměř každý den. Ten, který zřejmě uchvátil uživatele na Islandu, používá sezamový olej a rýžový ocet, ale někdy Logan přimíchá i smetanový sýr, avokádo, a dokonce uzeného lososa.

Navzdory neutuchající popularitě tohoto influencera na internetu se odborníci na Islandu snažili jeho spojitost s probíhajícím nedostatkem bagatelizovat. Řetězec Hagkaup pro BBC uvedl, že v tomto ročním období je nedostatek islandských okurek běžný.

Manažer řetězce Vignir Þór Birgisson sice uvedl, že prodej ingrediencí, jako je sezamový olej a některé druhy koření, se v jeho obchodech zdvojnásobil, ale současný nedostatek podle něj není způsoben pouze trendem TikTok.

Sveinsdóttirová ze SFG rovněž naznačila, že ve hře jsou i jiné faktory. Někteří pěstitelé okurek podle ní v tomto ročním období vyměňují rostliny, které zatím nedávají velké množství plodů. Kromě toho se školy vracejí z letních prázdnin, což vytváří další tlak na zásobování.

„Všechno se děje ve stejnou dobu,“ poznamenala Sveinsdóttirová, zatímco přiznala, že trend sociálních médií zůstává jedním z hlavních faktorů, které k tomu přispívají.

„Je to poprvé, co jsme něco takového zažili,“ dodala. Kdyby se trend na TikToku stal populárním dříve v létě, kdy byla produkce okurek v plném proudu, nedostatek by podle ní nebyl patrný. „Zemědělci na Islandu jsou pyšní na to, kolik čerstvého zboží dokáže země vyprodukovat i navzdory často extrémním povětrnostním podmínkám,“ uzavřela pro BBC.