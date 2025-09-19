Oktoberfest láme rekordy, ještě ani nezačal. Nabídne steak za deset tisíc

Jan Dvořák
  11:22
Německý Bild nedávno informoval o steaku za 229 eur (5 700 Kč), který se objevil na jídelním lístku pivního stanu Bräurosl na letošním Oktoberfestu i o rozporuplných reakcích, která tato zpráva vyvolala. Německý svátek piva, který začíná v sobotu, nabízí však ještě mnohem dražší jídlo. Jeden z prodejců si pro své zákazníky totiž připravil wagyu steak za 410 eur (10 217 Kč).
Grilovaný tomahawk steak z hovězího masa wagyu se solí, kořením a bylinkami....

Grilovaný tomahawk steak z hovězího masa wagyu se solí, kořením a bylinkami. (7. listopadu 2011) | foto: Profimedia.cz

Rekordní položka Oktoberfestu se nenachází na běžném jídelním lístku jako v případě steaku za 229 eur, ale nabízí se v rámci speciálního menu, které je nutné předem objednat. „Naše maso má obzvláště plný chuťový zážitek,“ uvádí se na jídelním lístku restaurace Käfers Wiesn-Schänke. Jde o tomahawk karé z japonského plemene skotu wagyu, píše Bild.

Není to však porce pro jednoho. „Z tohoto kusu se nají až pět lidí,“ říká majitel restaurace Michael Käfer. Váží 1 200 gramů, po přepočtu vychází cena na osobu kolem 82 eur. „Tolik můžete utratit i v dobrém steakhousu,“ doplnil majitel.

Interiér restaurace Käfers Wiesn-Schänke na Oktoberfestu v Mnichově (19. září 2025)

Podnikatelé Oktoberfest považují za příležitost představit zákazníkům něco netradičního a mnozí se svou nabídkou zákazníkům rádi chlubí. „Na Oktoberfestu se vždy najdou hosté, kteří si za něco extra zaplatí,“ potvrzuje mnichovský gastronomický expert Willy Faber. Dodává, že wagyu je velmi cenné a jeho příprava není jednoduchá. Griluje se při teplotě 56 stupňů. To zabere čas. A takový steak má prostě svou cenu.

Restaurace Käfer Wiesn-Schänke funguje na Oktoberfestu již od roku 1971. Zpočátku měla pouze čtyřicet míst k sezení, dnes pojme celkem 3 000 hostů: 1 164 uvnitř, 200 v kryté venkovní části a až 1 900 v zahradě. Tradičně nabízí lahůdky, jako je křupavá pečená kachna a další kulinářské speciality vyrobené speciálně pro tuto událost. Wagyu steak je její letošní premiéra.

Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Majitel restaurace Michael Käfer počítá s tím, že svých supersteaků letos prodá jen asi půl tuctu. Podle jeho jídelního lístku je maso chováno bez růstových hormonů, antibiotik a geneticky modifikovaných krmiv. A co je nejdůležitější, skot se chová ve zvláště bezstresovém prostředí. Na rozdíl od hostů, když přijde účet, uzavírá německý deník.

Slovenská vláda schválila domácnostem novou energopomoc, plošné dotace skončí

Slovenské domácnosti čeká změna. Plošné dotace na energie, s nimiž stát začal během energetické krize, letos skončí. Od nového roku je nahradí adresní energopomoc, kterou schválila vláda Roberta...

18. září 2025

Trump s bitcoinem po severokorejsku. Před Kapitolem vztyčili jeho zlatou sochu

Před sídlem amerického Kongresu někdo ve středu vztyčil zhruba 3,6 metru vysokou pozlacenou sochu prezidenta Donalda Trumpa, který v ruce drží symbol kryptoměny bitcoin. Monument se symbolem světa...

18. září 2025  17:32

