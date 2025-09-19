Rekordní položka Oktoberfestu se nenachází na běžném jídelním lístku jako v případě steaku za 229 eur, ale nabízí se v rámci speciálního menu, které je nutné předem objednat. „Naše maso má obzvláště plný chuťový zážitek,“ uvádí se na jídelním lístku restaurace Käfers Wiesn-Schänke. Jde o tomahawk karé z japonského plemene skotu wagyu, píše Bild.
Není to však porce pro jednoho. „Z tohoto kusu se nají až pět lidí,“ říká majitel restaurace Michael Käfer. Váží 1 200 gramů, po přepočtu vychází cena na osobu kolem 82 eur. „Tolik můžete utratit i v dobrém steakhousu,“ doplnil majitel.
Podnikatelé Oktoberfest považují za příležitost představit zákazníkům něco netradičního a mnozí se svou nabídkou zákazníkům rádi chlubí. „Na Oktoberfestu se vždy najdou hosté, kteří si za něco extra zaplatí,“ potvrzuje mnichovský gastronomický expert Willy Faber. Dodává, že wagyu je velmi cenné a jeho příprava není jednoduchá. Griluje se při teplotě 56 stupňů. To zabere čas. A takový steak má prostě svou cenu.
Restaurace Käfer Wiesn-Schänke funguje na Oktoberfestu již od roku 1971. Zpočátku měla pouze čtyřicet míst k sezení, dnes pojme celkem 3 000 hostů: 1 164 uvnitř, 200 v kryté venkovní části a až 1 900 v zahradě. Tradičně nabízí lahůdky, jako je křupavá pečená kachna a další kulinářské speciality vyrobené speciálně pro tuto událost. Wagyu steak je její letošní premiéra.
Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?
Majitel restaurace Michael Käfer počítá s tím, že svých supersteaků letos prodá jen asi půl tuctu. Podle jeho jídelního lístku je maso chováno bez růstových hormonů, antibiotik a geneticky modifikovaných krmiv. A co je nejdůležitější, skot se chová ve zvláště bezstresovém prostředí. Na rozdíl od hostů, když přijde účet, uzavírá německý deník.