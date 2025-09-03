Exploze cen na Oktoberfestu. Steak za 229 eur, voda za víc než 15. A co pivo?

Ceny na letošním Oktoberfestu znovu vzrostou. Populární slavnosti piva a jídla letos nabídnou své 190. pokračování, na akci se opět chystají miliony lidí. Akce v bavorském Mnichově začíná 20. září a potrvá do 5. října. Populární akci ale také odpovídají ceny jídla a pití. Jak zjistil deník Bild, ceny letos opět vzrostou. A ne málo.
Za litr vody návštěvníci zaplatí v jednom ze stánků 15,33 eura (asi 383 Kč), vyskočila i průměrná cena piva. Zatímco loni stál litr piva 14,73 eura, letos to bude 15,25 (381 Kč), což je o 3,52 procenta více.

Přitom, jak deník připomíná, před šesti lety se litr piva prodával za 11,80 eura, což činí nárůst téměř 30 procent. A průměrná cena vody je letos 10,95 eura.

Na Oktoberfest zavítalo 6,7 milionu lidí, méně než loni. Klesla i spotřeba piva

Podle organizátorů návštěvníci Oktoberfestu utratí v areálu festivalu 90–100 eur denně. Trend roste, před šesti lety to bylo kolem 70 eur.

Nejdražší položkou historie Oktoberfestu však není pivo, ale jídlo. V jednom ze stanů lze letos totiž najít 1,3 kg těžký tomahawk steak podávaný na kosti.

Základní verze pokrmu pro čtyři lidi stojí již 179 eur (4 400 Kč). Luxusní verze zdobená černým lanýžem a ušlechtilou lanýžovou omáčkou Béarnaise je na Oktoberfestu k dostání za 229 eur (5 700 Kč).

Zemřela populární servírka Oktoberfestu. Její fotky v dirndlu kdysi obletěly svět

Bild se zamýšlí nad tím, zda ceny produktů nejsou nezákonné. Podle mnichovské radnice město ceny neurčuje, ale kontroluje jejich vhodnost a porovnává je s okolními podniky. Letošní ceny piva v mnichovských restauracích se pohybují od 7,70 do 13,40 eur za litr. Průměrná cena vody je 7,74 eura za litr.

Loňský Oktoberfest navštívilo 6,7 milionů lidí. Piva se vypilo asi sedm milionů mázů.

„Oktoberfest byl obzvlášť uvolněný,“ zhodnotil loňský ročník šéf festivalu Clemens Baumgärtner.

„Navzdory vysokému počtu návštěvníků se snížil počet trestných činů a pacientů,“ dodal. Podle policie trestných činů ubylo proti předchozímu roku o čtvrtinu, zdravotníci hlásili téměř třicet procent méně ošetřených lidí.

Poprvé se návštěvníci museli podrobit namátkovým vstupním kontrolám včetně prohlídek s detektorem kovů. Na bezpečnost návštěvníků dohlíželo asi 600 policistů a 2 tisíce pracovníků bezpečnostních agentur.

Podle organizátorů bylo loni mezi návštěvníky kromě Němců také mnoho turistů ze zahraničí, především z USA a Itálie, ale také z Británie, Rakouska, Polska či Francie. Poprvé navštívilo slavnosti také větší množství turistů z Indie.

