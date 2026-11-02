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Největší kryptoměnová burza po kyberútoku opět umožňuje vybírat bitcoiny

Autor: ,
  6:22

Ilustrační foto - bitcoin | foto: Creative Commons

Největší světová kryptoměnová burza Binance, která se stala obětí rozsáhlé kybernetické krádeže, dnes obnovila zákazníkům možnost výběru uložených bitcoinů. Firma na svém webu rovněž uvedla, že možnost výběru bude postupně obnovovat také u dalších kryptoměn.

Později dodala, že po obnovení výběrů zaznamenává čistý odliv prostředků zhruba 3,64 miliardy USD (79,4 miliardy korun).

Binance upřesnila, že mezi 07:00 a 16:30 SEČ z ní klienti vybrali 4,64 miliardy USD, zatímco nové vklady činily 1,01 miliardy USD. Odliv tak představoval 2,1 procenta ze 171 miliard USD, což je celkový objem aktiv, která má burza ve správě. Binance uvedla, že objem výběrů postupně klesá a stabilizuje se podle očekávání, zatímco vklady zůstávají vysoké.

Útok na největší kryptoměnovou burzu má na svědomí Severní Korea, potvrdila FBI

Hackeři při útoku na burzu Binance odcizili kryptoměny v hodnotě kolem 6,3 miliardy dolarů (zhruba 137 miliard korun). Firma uvedla, že už se podařilo zajistit prostředky na náhradu 95 procent odcizených kryptoměn. Zbývajících pět procent tvoří méně likvidní tokeny, jejichž získání v potřebném množství může trvat déle, píše agentura Reuters.

„Finanční důsledky ukradených prostředků ponese společnost Binance, nikoli naši uživatelé,“ uvedla burza. Firma už v pátek oznámila, že si na řešení důsledků kybernetického útoku vytvořila ze svých prostředků rezervu v hodnotě přes 6,34 miliardy dolarů.

Největší krádež kryptoměn? Burza zmrazila aktiva, mluví se o útoku z KLDR

Útok je označován za největší krádež v historii kryptoměn. Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v sobotu oznámil, že za útokem stála severokorejská státem podporovaná skupina známá jako TraderTraitor.

Binance má kolem 335 milionů registrovaných uživatelů. Nezískala však evropskou licenci MiCA, a nemá proto oprávnění poskytovat regulované kryptoměnové služby v Evropské unii.

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