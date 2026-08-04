Ačkoli tento incident výrobu nových letadel ani provoz aerolinek nepozastavil, zpožděné dodávky vyústily v předběžná opatření. Například americký výrobce letadel Boeing aerolinkám doporučil, aby okna u svých strojů vyměňovala pouze v případě nutnosti a nikoli z estetických důvodů.
GKN vyrábí okna například pro Boeing 737 MAX, či konkurenční Airbusy A220 a A350. Firma Melrose Industries, pod kterou dodavatel spadá, před pár dny oznámila, že plnou obnovu provozu plánuje do konce roku 2026. Momentálně je výroba omezená.
„V oblasti oken existuje významný trh s náhradními díly,“ uvedl pro Reuters partner ve společnosti AlixPartners specializující se na letecký a obranný průmysl Matteo Peraldo. „Poptávka tedy není jen ze strany producentů nových letadel, ale i opravářských dílen.“
Kromě nedostatku dílů si společnosti stěžují také na vyšší cenu. „Dodávky oken pro Boeing a Airbus jsou již delší dobu omezené. Lhůty se výrazně prodloužily, zatímco náklady výrazně vzrostly,“ svěřila se společnost Lufthansa Technik.
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Problémy zaznamenávají ale i výrobci privátních letadel, včetně kanadské společnosti Bombardier, pro kterou GKN vyrábí okna pro tryskáč Global 8000. „Je to jeden z problémů v dodavatelském řetězci, se kterým se prostě musíme vypořádat,“ řekl generální ředitel Eric Martel.
Výrobce komerčních a soukromých letadel Embraer podobné situaci čelil již v minulosti. „Okna představují pro dodavatelský řetězec této firmy problém,“ uvedl v únoru v podcastu Technology Business Programming Network Kenn Ricci, předseda představenstva provozovatele letadel Flexjet. Ten má ve své flotile mimo jiné právě Embraer Phenom a Praetor.