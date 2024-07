Nemáte QR kód? Tak zmizte! Olympijská Paříž nastolila drsná pravidla

Most Petit Pont spojující levý břeh Seiny s ostrovem Île de la Cité a katedrálou Notre Dame je zavřený. Sedmačtyřicetiletý turista Clint Little z Illinois je frustrovaný a zoufale rozhazuje rukama. „Tohle je hloupost,“ nadává, když bezmocně zůstává stát před kovovými zátarasy.

Něco takového se mu v Paříži ještě nestalo, a to se s rodinou ani nepřiblížil k prohlídce chrámu Notre Dame, který už byl z poloviny zakrytý kvůli restaurátorským pracím po požáru před pěti lety. „Ve Spojených státech jsme pořádali spoustu olympijských her, při nichž bylo potřeba zajistit bezpečnost, ale snažíme se to vždy dělat bez omezování svobody občanů,“ stěžuje si Američan britskému deníku The Guardian . Jeho manželka mužovy rozpaky potvrzuje. „Je to trochu zklamání,“ říká.

V tichých ulicích v „šedé zóně“, tedy oblasti nejblíže k Seině, kde se zavřely všechny krámky, kavárny i prodejny suvenýrů, šestašedesátiletý Peter Feldmann a jeho manželka, kteří vlastní byt nedaleko Île de la Cité, prohlásili, že den před zahajovacím ceremoniálem raději odjedou do New Yorku. „Nikdy jsem neviděla Paříž tak prázdnou,“ říká Pařížanka. Její manžel dodává, že se snažil náročná pravidla pochopit. Nepodařilo se mu to.

QR kód, nebo nic

Rozhodnutí přesunout olympijské akce přímo do centra Paříže a poskytnout zahajovacímu ceremoniálu břehy Seiny místo okraje města, jak tomu bylo v případě Londýna v roce 2012, si vyžádalo vyšší úroveň zabezpečení těchto her. Podle místních obyvatel podobná omezení nastala v minulosti pouze dvakrát – během covidu a v rámci militarizace centra města za druhé světové války.

V ulicích francouzského hlavního města stojí momentálně 44 tisíc kovových zábran, které usměrňují lidi v nepřehledných uličkách. Přístup k břehům Seiny, kde bude v pátek večer asi 326 tisíc diváků svědky převozu sportovců po řece na 80 lodích, byl uzavřen pro všechny, kteří nemají QR kód prokazující bydliště nebo jiné právo se tam nacházet.

Aktivistická skupina Saccage 2024, která se proti hrám staví z ekologických důvodů, označila Paříž 2024 za vůbec první „olympijské hry s QR kódem“, které by mohly být znepokojivým precedentem pro budoucí velké akce.

„Vzhledem k tomu, že mnoho částí města je kvůli hrám a zejména kvůli jejich zahajovacímu ceremoniálu zablokováno, lidé přicházejí o svá nejzákladnější práva, jako je pohyb po veřejných komunikacích,“ uvedli členové skupiny.

Všichni jsou teď nuceni po Paříži chodit pěšky, částečně i kvůli uzavření několika stanic metra nacházejících se nejblíže k místům konání akcí, včetně Eiffelovy věže a Place de la Concorde. To nutí ty, kteří se na místo snaží dostat, pracně hledat spojení na mapě Googlu.

V širokém perimetru kolem Seiny byla z velké části zakázána veškerá doprava. V průběhu následujících tří týdnů úřady denně nasadí v průměru 30 tisíc policistů a četníků, přičemž v den slavnostního zahájení se jejich počet zvýší na 45 tisíc. K tomu se i přidá 20 tisíc soukromých detektivů a 10 tisíc vojáků, kteří jsou připraveni zasáhnout v případě teroristického útoku v rámci takzvané operace Sentinelle.

I přes vybudování obrovské vojenské základny v Bois de Vincennes na předměstí Paříže, která má sloužit právě k ubytování, četnictvo obsadilo také hotely, školy a univerzitní areály.

Nejkrásnější tvář Francie

V ručně psaném dopise statisícům lidí zapojených do bezpečnostní operace francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin nedávno napsal, že největší světová akce, kterou může jeho země uspořádat, je po čtyřech letech příprav konečně tady. „Váš úkol nebude snadný,“ napsal. „Spoléhám na každého z vás, že představíte tu nejkrásnější tvář Francie, starostlivou, přátelskou a profesionální. Budou na vás upřeny zraky celého světa.“

Pařížané i turisté zatím přinášejí ve jménu krásné Francie a bezpečnosti její olympiády pouze oběti. Náklady na bezpečnostní operace by mohly předstihnout náklady ve výši jedné miliardy liber (zhruba 30 miliard korun) vynaložené na olympiádu v Londýně v roce 2012. A to i přesto, že podle posledních průzkumů veřejného mínění je téměř 40 procent Francouzů k olympiádě lhostejných a 37 procent na ni má negativní názor.

Zatímco rozsáhlý teroristický útok koordinovaný ze zahraničí je považován za nepravděpodobný, existují obavy z rizika takzvané vnitřní hrozby, kterou by mohly uskutečnit skupiny žijící v zemi. Propalestinské buňky zároveň pořádají denně protesty před budovou Francouzského olympijského výboru v severní Paříži. Při středečním utkání izraelského fotbalového týmu s Mali se očekává hlučná demonstrace uvnitř i vně Parku princů.

„Provedli jsme téměř milion bezpečnostních kontrol lidí, kteří mají vazby na olympijské hry, a stovky osob vzbuzujících obavy byly identifikovány a vyzvány, aby zůstaly doma. Policie rovněž provedla razie u osob na seznamu sledovaných, zadržela řadu islamistů a krajně pravicových a levicových aktivistů,“ uvedla vláda.

Přestože přístup nulového rizika nemusí vyhovovat každému, ministr vnitra naznačil, že se vždy vyplácí. „Nemáme žádné konkrétní hrozby pro olympijské hry, ať už ze strany francouzských zpravodajských služeb nebo partnerských zahraničních zpravodajských služeb, které nám pomáhají,“ řekl.

Dodal, že policie je samozřejmě pozorná ke každému náznaku, ale žádné konkrétní hrozby nemá. Přijímá však určitá preventivní opatření. „Myslím, že se to vyplatí a umožní to všem, aby viděli to nejdůležitější z her – oslavu a sport,“ uzavírá francouzský ministr vnitra Gérald Darmani podle The Guardianu.