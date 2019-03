Tabáčníci zaplatí miliardové odškodné. Neřekli, že kouření škodí

Odvolací soud v kanadské provincii Québec podpořila rozhodování nižších soudů. Soud tak vyhověl žalobě skupiny kuřáků, kteří požadovali finanční náhradu za dopady způsobené závislostí na cigaretě a nemocemi v důsledku kouření. Ti namítali, že nebyli nikdy před těmito riziky varováni, píše agentura Bloomberg. První žaloby pocházejí už z roku 1998.

„Jde o totální porážku tabákového průmyslu,“ podotkl Rob Cunningham z ottawské skupiny bojující proti rakovině. Podle BBC je to nejvyšší přiznané odškodné v historii země. Právní bitva však bude pravděpodobně pokračovat ještě mnoho let.Žalobci namítali, že firmy věděly od padesátých let minulého století, že jejich výrobky způsobují rakovinu a další nemoci, ale zákazníky na to dostatečně neupozornily.

Soudy budou pokračovat

„Rozhodnutí je znepokojivé,“ řekl Eric Gagnon, šéf korporátního a právního oddělení kanadské pobočky British American Tobacco (BAT). Plánuje se obrátit na kanadský Nejvyšší soud. „Rizika spojená s kouřením byla v Kanadě známa desítky let. Spotřebitelé si jich byli vědomi, a proto my bychom neměli nést odpovědnost,“ doplnil.



Rothmans, Benson & Hedges Inc., kanadská pobočka společnosti Philip Morris se také chystá jít až k soudu nejvyšší instance. Japan Tobacco zatím zvažuje všechny možnosti včetně dalšího odvolání.

I americké soudy v posledních letech tabákovým firmám nařizují platit vysoké odškodné. Odvolací instance však tyto tresty často sníží. Například suma 28 miliard dolarů (630,6 miliardy korun), kterou měl zaplatit Philip Morris, byla u odvolacího soudu v roce 2011 snížena na 28 milionů dolarů (630,6 milionu korun).

Méně škodlivé varianty

Tabákové firmy se aktuálně snaží kvůli klesající poptávce a zpřísňování národních regulací místo tradičních cigaret nabídnout alternativní produkty. Philip Morris vsadil na bezdýmé cigarety Iqos. Na podobné bázi funguje elektronický přístroj glo od konkurenční British American Tobacco. Přístroje produkují aerosol, který podle údajů firem obsahuje v průměru o 90 procent méně škodlivých chemických látek než cigaretový kouř. Dlouhodobé studie prozatím nejsou dostupné.

„Zahřívaný tabák, správněji tlející, je na trhu něco přes rok, tedy dlouhodobé studie nejsou. Můžeme však měřit, co konzument tlejícího tabáku vdechuje a to porovnat s tím, co vdechuje kuřák. Výsledky ukazují o desítky procent méně toxických látek. Nenazvala bych však tlející tabák, například Iqos, jako zdravější, ale méně škodlivý než kouření určitě,“ řekla iDNES.cz již v minulosti Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku 1. LF UK a VFN v Praze.