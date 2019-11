Největší čínská skládka je plná o pětadvacet let dříve, než se počítalo

Největší čínská skládka Ťiang-cchun-kou je téměř plná, a to o pětadvacet let dříve, než bylo původně plánováno. Denně se sem vyváží okolo deseti tisíc tun odpadků, to je o tři čtvrtiny více, než jsou její limity. Čínské úřady zde po jejím uzavření chtějí vybudovat ekopark.