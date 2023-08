Tiktokeři zachraňují indonéskou přírodu. Dobrovolně čistí řeky od plastů

Součástí skupiny Pandawara je pět mužů ve věku kolem dvaceti let. Skupina vznikla v roce 2022 poté, co mnoho indonéských domovů zasáhly ničivé povodně. Řada indonéských nemovitostí musela kvůli ničivému přírodnímu živlu k zemi, spoustu pozemků i domů navíc vodou z řek znečistily i odpadky. Informoval o tom deník The Guardian.

V metropoli kolem města Bandung se podle odhadů denně vyprodukuje až dva tisíce tun odpadu. Zhruba 10 až 20 procent takového odpadu ale skončí v řekách. Indonéský úředník Prima Mayaningtyase se domnívá, že veškerý vyprodukovaný odpad v tomto regionu přesahuje kapacitu tamních skládek o 800 procent. Některým Indonésanům proto dochází trpělivost.

Mezi ně se řadí právě i skupina Pandawara. Na jejím tiktokovém profilu se za několik měsíců činnosti nashromáždilo už 100 krátkých videí, která nasbírala miliony zhlédnutí a více než 100 milionů lajků. Svou činnost ale tato skupina zahájila poměrně skromně. V roce 2022 se zaměřovala pouze na řeky v blízkosti svých domovů.

Když se ale ze členů skupiny staly online celebrity, začali svou působnost rozšiřovat. Dostali se do kontaktu s tamními úřady a s některým uzavřeli i partnerské spolupráce a s nadále rostoucí popularitou se jejich činnost rozšiřuje.

Zaměřují se i na osvětu

„Někdy se na naši výzvu k úklidu hlásí i tisíce lidí. Kvůli omezenému prostoru ale můžeme často vybrat jen pár desítek z nich. V některých místech ale počet dobrovolníků neomezujeme,“ uvedl pro deník The Guardian člen skupiny Pandawara Gilang Rahma. Doufá, že popularita skupiny Pandawara se díky sociálním sítím vyústí ke zvýšení povědomí generace Z o indonéském znečištění.

Poslední akce se odehrála 27. července a zúčastnilo se jí 600 lidí, a to včetně zaměstnanců místní samosprávy i dalších úředníků. Podařilo se zlikvidovat 17 tun odpadu z tamní přehrady Bugel.

Úklidu se zúčastnila i dvaadvacetiletá Resti Khairunnisaová, která se do dobrovolnické práce zapojila hned po absolvování své noční směny. „Vůbec jsem nespala. Znečištění mne ale znepokojuje už dlouho,“ řekla po třech hodinách úklidu.

Dalším účastníkem byl i jednadvacetiletý vysokoškolský student Ahmed Fadhil, který byl v roce 2022 jednou z obětí ničivých povodní. Deníku The Guardian uvedl, že činnost skupiny Pandawara sledoval ještě předtím, než se stali známými. Zároveň ale tvrdí, že tyto malé komunitní iniciativy pro řešení problému s odpadky v Indonésii jednoduše nestačí.

„Někteří ví, že odhazování odpadků v přírodě je špatné, ale na venkově často svoz odpadu nefunguje. Nic jiného jim tedy ani nezbývá,“ uzavírá.