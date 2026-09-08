„Zjistili jsme, že problém spočíval v našem systému pro zpracování letových údajů. Naši technici jsou na místě a usilovně pracují na co nejrychlejším obnovení běžného provozu,“ uvedla společnost. „Lety nadále odlétají a vzdušný prostor zůstává otevřený, avšak návrat k normálnímu provozu si vyžádá určitý čas,“ dodala.
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Podle údajů platformy FlightAware, která sleduje letecký provoz, bylo na letišti Heathrow zrušeno přibližně 100 letů a 367 jich nabralo zpoždění. Na letišti Gatwick se zpoždění týkalo zhruba 250 letů, což představuje asi 31 procent z celkového počtu. Společnost EasyJet uvedla, že kvůli problému na britských letištích nabírají její lety zpoždění v celé Evropě.
Úterní zpoždění připomínají dřívější incidenty, které způsobily vážné narušení leteckého provozu, píše agentura Reuters. V roce 2024 britský letecký regulační úřad uvedl, že společnost NATS musí přezkoumat své pohotovostní plány pro případ výpadků poté, co o rok dříve nastala porucha automatického zpracování letových plánů, což vyvolalo chaos na britských letištích.
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Šéfové aerolinek tehdy oznámili, že na náhradách a odškodném museli zaplatit více než 100 milionů liber (2,8 miliardy Kč). V červenci loňského roku způsobila technická porucha radaru v britském systému řízení letového provozu více než čtyřhodinové narušení letového provozu na hlavních letištích v Londýně i jinde, včetně největšího britského leteckého uzlu Heathrow.