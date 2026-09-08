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Stovky zpožděných či zrušených letů. Britská letiště nezvládají provoz

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  21:15
Chcete si užít opravdu multikulturní letiště? Pak by váš další let v rámci...

Chcete si užít opravdu multikulturní letiště? Pak by váš další let v rámci Evropy měl vést na londýnské Heathrow. Zahraničních pasažérů odbaví přes 83,9 milionu ročně. A pokud byste chtěli něco ještě víc světového? Těch nejvíce odbavených mezinárodních cestujících má Dubaj. Loni jich bylo 92 milionů. | foto: Profimedia.cz

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Londýnské letiště Heathrow čelí rozsáhlému kybernetickému útoku na...
Londýnské letiště Heathrow čelí rozsáhlému kybernetickému útoku na...
Takže největší počet odbavených pasažérů celkem má buď Dubaj anebo Heathrow?...
16 fotografií
Stovky odletů z britských letišť jsou narušeny kvůli problému s řízením letového provozu. Se zrušenými lety a zpožděními se potýkají mimo jiné vzdušné přístavy Heathrow, Gatwick, Manchester a Stansted. Technické potíže zaznamenal provozovatel letového provozu NATS.

„Zjistili jsme, že problém spočíval v našem systému pro zpracování letových údajů. Naši technici jsou na místě a usilovně pracují na co nejrychlejším obnovení běžného provozu,“ uvedla společnost. „Lety nadále odlétají a vzdušný prostor zůstává otevřený, avšak návrat k normálnímu provozu si vyžádá určitý čas,“ dodala.

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Podle údajů platformy FlightAware, která sleduje letecký provoz, bylo na letišti Heathrow zrušeno přibližně 100 letů a 367 jich nabralo zpoždění. Na letišti Gatwick se zpoždění týkalo zhruba 250 letů, což představuje asi 31 procent z celkového počtu. Společnost EasyJet uvedla, že kvůli problému na britských letištích nabírají její lety zpoždění v celé Evropě.

Úterní zpoždění připomínají dřívější incidenty, které způsobily vážné narušení leteckého provozu, píše agentura Reuters. V roce 2024 britský letecký regulační úřad uvedl, že společnost NATS musí přezkoumat své pohotovostní plány pro případ výpadků poté, co o rok dříve nastala porucha automatického zpracování letových plánů, což vyvolalo chaos na britských letištích.

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Šéfové aerolinek tehdy oznámili, že na náhradách a odškodném museli zaplatit více než 100 milionů liber (2,8 miliardy Kč). V červenci loňského roku způsobila technická porucha radaru v britském systému řízení letového provozu více než čtyřhodinové narušení letového provozu na hlavních letištích v Londýně i jinde, včetně největšího britského leteckého uzlu Heathrow.

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Londýnské letiště Heathrow čelí rozsáhlému kybernetickému útoku na poskytovatele služeb pro odbavovací a nástupní systémy. (20. září 2025)
Londýnské letiště Heathrow čelí rozsáhlému kybernetickému útoku na poskytovatele služeb pro odbavovací a nástupní systémy. (20. září 2025)
Takže největší počet odbavených pasažérů celkem má buď Dubaj anebo Heathrow? Kdepak, tím skutečně nejrušnějším letištěm světa je Hartsfield-Jacskon v Atlantě. I když má letos slabší sezonu, každoročně odbaví okolo 100 milionů pasažérů. Především však na přestupních „domácích“ letech.
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