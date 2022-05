Zdražuje i oblečení. Obchodníci lákají na udržitelnou módu, lidé chtějí levnou

Po necelých dvou a půl letech covidové pandemie vstupuje Evropa do další fáze. Ta se zatím vyznačuje vyšší inflací a očekává se přeliv finanční nestability do všech oblastí spotřebitelského života. Nákupy oblečení, bot a doplňků nejsou výjimkou, což se v dubnu, hlavním měsíci pro sezonní nákupy na jaro a léto, značně projevilo. Vyplývá to nejen z průzkumu módního vyhledávače Glami, ale podobnou situaci popisují i další módní značky.