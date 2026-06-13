Američanka Christina Desserová si ve svém domě v kalifornském Marin County nechala navrhnout druhou ložnici propojenou s koupelnou. Místnosti přezdívá „chrápací pokoj“. Nevyužívají ji s manželem pravidelně, ale oceňují, že když jeden z nich ruší druhého, může se pohodlně vyspat vedle. „Zdá se, že spíme lépe a hlouběji v oddělených pokojích,“ vysvětlila podle agentury Bloomberg.
Podle architektů většinou nejde o známku partnerského napětí. Londýnský interiérový designér Romanos Brihi ze Studia Vero to chápe jako součást širší proměny bydlení, v němž lidé stále častěji chtějí samostatné pracovny, koupelny i zóny pro vlastní potřeby. „Jakmile lidé jednou zažijí, jaké to je dobře se vyspat, je velmi těžké idealizovat únavu,“ říká. Představa, že spánek musí mít pro oba partnery stejná pravidla, podle něj působí čím dál zastaraleji.
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Pro někoho jsou oddělené ložnice afrodiziakum. Pro jiného signál odcizení
Trend potvrzují i čísla. Podle průzkumu Americké akademie spánkové medicíny z roku 2025 vyzkoušelo takzvaný spánkový rozvod, tedy oddělené spaní, 31 procent dospělých Američanů. O rok dříve to bylo 29 procent. Rostoucí poptávku po samostatných prostorech na spaní zaznamenávají také architekti a realitní makléři v Londýně.
Spánek jako staronový luxus
Důvody k oddělené ložnici bývají praktické: chrápání, rozdílné pracovní režimy, jet lag, potíže spojené s menopauzou nebo třeba odlišné představy o teplotě v ložnici. Do hry vstupují i chytré hodinky a prsteny, které lidem každé ráno připomínají, jak dobře či špatně lidé spali.
„Nepřerušovaný spánek se stal jedním z nejvyšších luxusů,“ říká Becky Fatemiová z jedné z britských realitních kanceláří. U mezinárodních klientů podle ní často hrají roli pracovní cesty a rozdílná časová pásma. V historických domech se proto někdy původní společenské místnosti mění na samostatná ložnicová apartmá s vlastní koupelnou a šatnou.
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Chybějící byty, příliš vysoké nájmy. Krize bydlení zasáhla celou Evropu
Oddělené spaní přitom podle odborníků nemusí vztah oslabit. Xanet Pailetová, koučka intimity ze Severní Karolíny, spí odděleně od partnera již dlouho. On má rád měkčí matraci a televizi při usínání, ona potřebuje tvrdší lůžko a ticho. Hostinský pokoj proto upravili podle jeho zvyklostí. „Na náš vztah to mělo opravdu velký vliv,“ říká žena a dodává, že intimita vůbec neutrpěla.
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Mladí Evropané už kupují i samostatné pokoje, trh je nutí improvizovat
Ačkoli se trend může zdát nový, v luxusním bydlení má dlouhou historii. V britských venkovských sídlech bývala samostatná apartmá pro manžele běžná a oddělené pokoje měli i královna Alžběta II. a princ Philip.
Ne každý pár ale o druhou ložnici stojí otevřeně. „Klienti své přání často skrývají za hostinský pokoj, modlitebnu nebo záložní ložnici,“ popsal losangeleský architekt Duan Tran. Podle něho se obávají, že okolí bude jejich vztah posuzovat, uzavřela agentura.