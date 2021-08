Motivace v Asii: Očkujte se, můžete vyhrát krávu, byt, či pytel rýže

Soutěže, které mají motivovat k očkování, organizují vedle vlád i firmy. Například hongkongský developer Sino Group uspořádal loterii, v níž je hlavní cenou nový byt v hodnotě asi 10,8 milionů hongkongských dolarů (30 milionů korun).

Letecká společnost Cathay Pacific Airways zase rozdává 20 milionů vzdušných mil. Hlavní výherce soutěže bude moct uspořádat soukromý večírek na palubě nového letadla Airbus A321neo, A indické pobočky rychlého občerstvení McDonald’s mají pro každého naočkovaného dvacetiprocentní slevu.



Další hongkongský podnik, respektive organizace sdružující firmy obchodující se zlatem, rozdává v rámci soutěže pro očkované pamětní dvaceti kilogramové cihly z ryzího zlata. Celkově obdaruje 110 lidí, čímž se zbaví zlata v hodnotě 1,1 milionů hongkongských dolarů (tři miliony korun), informuje CNBC.

Důvodem podobných akcí v Asii je mutace delty, obava z další vlny pandemie a s tím související nízká proočkovanost obyvatel.

V tomto ohledu je na tom Hongkong ještě dobře, k 11. srpnu má podle globální statistiky Our World in Data proočkováno 37 procent obyvatel (pro srovnání, ČR má proočkovanost 48 procent). Jiné asijské země jsou na tom ale podstatně hůř. Například na Filipínách má obě dávky vakcíny pouhých jedenáct procent obyvatel.

Filipínské úřady se snaží zájem mezi lidmi podpořit. Město Las Pinas například organizuje loterii, v rámci které mohou obyvatelé vyhrát dům, motocykly nebo potraviny, pokud se nechají očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, uvádí Manila Times.

Jen několik kilometrů od Las Pinas na předměstí hlavního města Manily mají očkovaní každý týden šanci odnést si pytel rýže o hmotnosti 25 kilogramů. Filipínská obec San Luis Pampanga zas před nedávnem zahájila kampaň, v rámci které dává očkovaným šanci vyhrát krávu. Cílem podobných iniciativ je motivovat chudou část společnosti představou plného žaludku.

Touha po odměně, ne udělat správnou věc

Rozsáhlejší výzkum, který by přišel na to, jak efektivní jsou podobné hmotné pobídky ve věci očkování proti koronaviru, ale zatím neexistuje.

Dílčí úspěchy však vidět jsou. Například okres na severu Thajska zavedl kampaň, v rámci které mohou očkovaní každý týden až do konce roku vyhrát (podobně jako na Filipínách) krávu. Místní úřady si akci pochvalují, podle nich se zvýšil počet registrací ze stovek na tisíce.

Jenže koncept odměn za podstoupení vakcinace má i svá úskalí.

„Některé vědecké články naznačují, že pobídky mohou snižovat to, čemu se říká vnitřní motivace. Jinými slovy, necháte se očkovat, protože za to dostanete odměnu, ne proto, že byste věřili, že jde o správnou věc,“ říká pro Financial Times profesorka Heidi Larsonová působící v Londýně.

Podobně o problému smýšlí mnoho odborníků z oblasti zdravotnictví a psychologie. Podle nich má být pomyslnou odměnou samotné očkování. Motivování obyvatel by mělo probíhat hlavně na bázi osvěty.

Například ředitelka jednoho z univerzitních očkovacích center v Londýně Beate Kampmannová vyzývá odborníky na zdraví, aby víc komunikovali s mladými lidmi o výhodách vakcinace. „Potřebujeme aby tato generace získala důvěru v produkt a ne pizzu zdarma,“ nechala se slyšet Kampmannová.