Očkování, nebo nic. Velké firmy v Německu mění své slogany na očkovací apel

Cílem kreativců ze společnosti Antony bylo přimět co nejvíce značek, aby proměnily své osvědčené slogany na očkovací apel, píše zpravodajský web Tagesschau. Podle agentury nebylo potřeba firmy dlouze přesvědčovat, hlavní oslovení hráči s iniciativou bez problémů souhlasili.

„Značky mají vliv a dosah. Proč tedy nevyužít obojího k předání poselství, že očkování je nejlepší cestou z pandemie pro nás pro všechny,“ uvedl k tomu Sven Dörrenbächer ze společnosti Antoni pro německý deník Bild.

Nová motta zveřejňují společnosti na sociálních sítích s hashtagem #Společněprotikoroně. Těmito slovy propaguje očkovací kampaň i německá spolková vláda. Designovanému spolkovému kancléři Olafu Scholzovi se očkovací apel firem líbí, označil ho za „výjimečný symbol společenské odpovědnosti a iniciativy.“

Do kampaně se zapojily jedny z největších společností působících v Německu. Výrobce automobilů Mercedes změnil motto „To nejlepší, nebo nic“ na „Očkování, nebo nic“. Burger King nyní místo výzvy „Udělej si svého krále“ radí „Udělej si vpich“.

Známé značky v Německu mění své slogany na podporu očkování. | foto: Antoni

Klasická teze výrobce kávovarů „Nespresso, what else,“ kterou svým nakřáplým hlasem pronáší herec George Clooney, se mění na „Očkování, what else“. Ze sloganu „Lidl - správná volba“ je zase „Očkování - správná volba“. Mobilní operátor Vodafone vyměnil motto „Spolu to dokážeme“ za „Spolu se naočkujeme“.

Mezi další zapojené podniky patří například výrobce čokolád Ritter, značka pracích prostředků Persil, výrobce kondomů Durex nebo také banky Sparkasse a Volksbank. Na sociálních sítích, kam společnosti své očkovací slogany umisťují, se setkávají s chválou ale i kritikou. Někteří uživatelé Facebooku z řad antivaxerů vyzývají k bojkotu značek a kampaň označují za propagandu.

Důvodem iniciativy je nicméně fakt, že v Německu (ostatně stejně jako v Česku) míra proočkovanosti zaostává za dalšími evropskými státy, jako je například Portugalsko nebo Španělsko. Zatímco v Německu je naočkováno zhruba 69 procent způsobilých obyvatel, v Portugalsku je to 87 procent, píše Deutsche Welle.

nespresso.de #ZusammenGegenCorona: Für weniger Lockdowns und mehr gemeinsame Kaffeemomente. ☕️ Damit unser Alltag wieder ein Stückchen normaler wird. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Ačkoli zapojené společnosti působí i v jiných zemích Evropy, hranice Německa iniciativa zřejmě nepřekročí. Například česká síť supermarketů Lidl uvádí, že zapojení do očkovací kampaně neplánuje.

„Pokud by se v budoucnu situace změnila a Lidl se rozhodl podpořit očkovací kampaň, veřejnost budeme včas informovat,“ uvádí k tomu tiskový mluvčí Lidlu Tomáš Myler.

V podobném duchu se vyjadřuje i ředitelka PR a komunikace rychlého občerstvení McDonald’s Česko a Slovensko Jitka Pajurková. „Situaci kolem celosvětové pandemie bereme velmi vážně, avšak firemní slogan ani jiné atributy naší marketingové komunikace tak, jako například německý McDonald’s, měnit neplánujeme,“ říká Pajurková.