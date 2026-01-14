Ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung potvrdil, že scéna z detroitské továrny Ford Motor v Dearbornu zachycená na videu je autentická. Podle něj byla prezidentova reakce vzhledem k provokacím přiměřená. „Prezident reagoval přiměřeně a jednoznačně,“ uvedl. Narážka evidentně mířila na fakt, jak se Trumpova administrativa staví k vyšetřování zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.
Deníku The Washington Post se podařilo zmíněného dělníka vypátrat a zpovídat. „Pokud jde o to, že jsem ho vyprovokoval, rozhodně toho nelituji,“ řekl čtyřicetiletý dělník TJ Sabula. Uvedl rovněž, že byl do vyšetření případu suspendován z práce. „Mám teď obavy o budoucnost svého zaměstnání,“ dodal. Je však podle vlastních slov rád že se mu podařilo ztrapnit Trumpa před jeho přáteli.
Sabula se podle vlastních slov hlásí k politické nezávislosti a tvrdí, že nikdy Trumpa nevolil, zato podporoval jiné republikány. Přiznal, že jeho poznámka se týkala Trumpva přístupu k případu Epstein.
Jinde během prohlídky bylo možné vidět zaměstnance Fordu, jak prezidentovi tleskají a pořizují si s ním selfie.
Prezident Trump v továrně dělníkům řekl, že americká ekonomika je letos připravena na solidní růst a poukázal na stabilní údaje o inflaci. „Rychle jsme dosáhli přesného opaku stagflace, téměř žádné inflace a super vysokého růstu,“ řekl Trump. Vycházel přitom z údajů federální vlády o tom, že americká ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2025 rostla ročním tempem 4,3 procenta, což je nejvyšší růst za dva roky. „Jsme tu teprve jedenáct měsíců. Představte si, co můžeme dokázat za zbývající část,“ nechal se slyšet Trump.
Během prohlídky továrny Trump sledoval výrobní proces modelu F-150. Bill Ford, výkonný předseda společnosti a pravnuk zakladatele Henryho Forda, prezidentovi oznámil, že automobilka nedávno přidala třetí výrobní směnu a pracuje šest dní v týdnu, 24 hodin denně. „To jen dokazuje poptávku po tomto produktu... a ta je čím dál větší,“ řekl Ford. Popisoval Trumpa jako člověka, který je vnímavý k potřebám společnosti: „Osobně je neuvěřitelně vstřícný pokaždé, když něco potřebujeme nebo zavoláme.“
Trump zde také představil další ekonomické návrhy a uvedl, že více podrobností o plánu dostupného bydlení zveřejní při své účasti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu koncem tohoto měsíce.
Uvedl, že se bude snažit o zpřístupnění zdravotní péče, a zmínil projekty na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, snížení cen léků a zajištění transparentnosti a odpovědnosti pojišťoven.
Trump v Detroitu také představil několik ekonomických návrhů zaměřených na zmírnění inflačních dopadů. Navrhl využít příjmy z cel k financování plateb ve výši nejméně 2 000 dolarů pro většinu Američanů a plánuje ovládnout venezuelský ropný průmysl, což by podle něj mohlo vést ke snížení cen ropy a benzínu.
V pondělí večer Trump na sociálních sítích napsal, že nikdy nechce, aby Američané platili vyšší účty za elektřinu kvůli datovým centrům a že velké technologické společnosti, které datová centra budují, „musí platit samy za sebe,“ uvedl americký prezident.