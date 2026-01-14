„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem

Jan Dvořák
  10:58
Během úterní návštěvy amerického prezidenta v závodu Ford v Michiganu se odehrál incident, jehož nahrávka se začala šířit sociálními sítěmi. Jeden ze zaměstnanců na ní na Trumpa mimo záběr vykřikl: „Ochránce pedofilů“. Na to prezident zastavil, ukázal na někoho v davu prstem a odpověděl mu nadávkou doprovozenou gestem se vztyčeným prostředníkem. Pak pokračoval v chůzi a dělníkům zamával.

Ředitel komunikace Bílého domu Steven Cheung potvrdil, že scéna z detroitské továrny Ford Motor v Dearbornu zachycená na videu je autentická. Podle něj byla prezidentova reakce vzhledem k provokacím přiměřená. „Prezident reagoval přiměřeně a jednoznačně,“ uvedl. Narážka evidentně mířila na fakt, jak se Trumpova administrativa staví k vyšetřování zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina.

Americký finančník Jeffrey Epstein
Demokraté ze Sněmovny reprezentantů USA zveřejnili další fotografie ke kauze odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na obrázku je po jeho boku současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák (18. prosince 2025)
Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince 2025)
Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince 2025)
28 fotografií

Deníku The Washington Post se podařilo zmíněného dělníka vypátrat a zpovídat. „Pokud jde o to, že jsem ho vyprovokoval, rozhodně toho nelituji,“ řekl čtyřicetiletý dělník TJ Sabula. Uvedl rovněž, že byl do vyšetření případu suspendován z práce. „Mám teď obavy o budoucnost svého zaměstnání,“ dodal. Je však podle vlastních slov rád že se mu podařilo ztrapnit Trumpa před jeho přáteli.

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

Sabula se podle vlastních slov hlásí k politické nezávislosti a tvrdí, že nikdy Trumpa nevolil, zato podporoval jiné republikány. Přiznal, že jeho poznámka se týkala Trumpva přístupu k případu Epstein.

Jinde během prohlídky bylo možné vidět zaměstnance Fordu, jak prezidentovi tleskají a pořizují si s ním selfie.

Co všechno můžeme dokázat!

Prezident Trump v továrně dělníkům řekl, že americká ekonomika je letos připravena na solidní růst a poukázal na stabilní údaje o inflaci. „Rychle jsme dosáhli přesného opaku stagflace, téměř žádné inflace a super vysokého růstu,“ řekl Trump. Vycházel přitom z údajů federální vlády o tom, že americká ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2025 rostla ročním tempem 4,3 procenta, což je nejvyšší růst za dva roky. „Jsme tu teprve jedenáct měsíců. Představte si, co můžeme dokázat za zbývající část,“ nechal se slyšet Trump.

Během prohlídky továrny Trump sledoval výrobní proces modelu F-150. Bill Ford, výkonný předseda společnosti a pravnuk zakladatele Henryho Forda, prezidentovi oznámil, že automobilka nedávno přidala třetí výrobní směnu a pracuje šest dní v týdnu, 24 hodin denně. „To jen dokazuje poptávku po tomto produktu... a ta je čím dál větší,“ řekl Ford. Popisoval Trumpa jako člověka, který je vnímavý k potřebám společnosti: „Osobně je neuvěřitelně vstřícný pokaždé, když něco potřebujeme nebo zavoláme.“

Kdo bude na řadě po Venezuele? Země v hledáčku Donalda Trumpa

Trump zde také představil další ekonomické návrhy a uvedl, že více podrobností o plánu dostupného bydlení zveřejní při své účasti na Světovém ekonomickém fóru v Davosu koncem tohoto měsíce.

Uvedl, že se bude snažit o zpřístupnění zdravotní péče, a zmínil projekty na zlepšení dostupnosti zdravotní péče, snížení cen léků a zajištění transparentnosti a odpovědnosti pojišťoven.

Trump v Detroitu také představil několik ekonomických návrhů zaměřených na zmírnění inflačních dopadů. Navrhl využít příjmy z cel k financování plateb ve výši nejméně 2 000 dolarů pro většinu Američanů a plánuje ovládnout venezuelský ropný průmysl, což by podle něj mohlo vést ke snížení cen ropy a benzínu.

V pondělí večer Trump na sociálních sítích napsal, že nikdy nechce, aby Američané platili vyšší účty za elektřinu kvůli datovým centrům a že velké technologické společnosti, které datová centra budují, „musí platit samy za sebe,“ uvedl americký prezident.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Velké korporace začínají propouštět. O práci přijdou desítky tisíc lidí

Budova ústředí společnosti Nestlé USA v Arlingtonu ve státě Washington (23....

Zpomalení globální ekonomiky má negativní důsledky i na největší světové korporace, které kvůli snaze o úsporu nákladů začínají propouštět. Zaměstnanecké škrty v posledních týdnech oznámily třeba...

Konec zábavy v centru Prahy. Nové hračkářství tu nevydrželo ani dva roky

Playground, který v roce 2024 nahradil Hamleys, se přesně po dvou letech...

Zábavní centrum Playground v centru Prahy před několika dny náhle uzavřelo svou pobočku na ulici Na Příkopě. Návštěvníky na webu či sociálních sítích o tom informovalo až nyní. Prostory, které...

Česká zbrojovka dobyla svět, její zbraně slouží ve více než 60 zemích

Voják z 25. protiletadlového raketového pluku na mezinárodním cvičení s útočnou...

Musí vydržet až 10 tisíc výstřelů za den. Takový byl jeden z testů v extrémně náročném tendru na dodávky nových zbraní pro federální složky v Brazílii. A uspěla Česká zbrojovka z Uherského Brodu ze...

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)

Česko loni nedodrželo naplánovaný schodek státního rozpočtu. Ačkoli Sněmovnou prošlo schválených 241 miliard deficitu, realita byla podle ministryně financí Aleny Schillerové výrazně horší - 290,7...

Syndrom nedělní úzkosti. Když je ještě víkend, ale hlava je už v práci

ilustrační snímek

Víkend by měl sloužit především k odpočinku. Jenže většina lidí je mentálně „v práci“ už v neděli, i když skutečná cesta do zaměstnání je čeká až v pondělí. Fenomén takzvaného nedělního blues zažívá...

Největší krach od covidu. Zbankrotoval americký prodejce luxusu Saks Global

Průčelí vlajkového obchodu Saks Fifth Avenue na Manhattanu v New Yorku (6....

Americký konglomerát Saks Global, který se zaměřuje na prodej luxusního zboží, požádal o ochranu před věřiteli. Jde o jeden z největších bankrotů v maloobchodním sektoru od pandemie covidu-19. Kolaps...

14. ledna 2026  11:06

„Ochránce pedofilů,“ vyslechl si Trump v továrně Ford. Reagoval obscénním gestem

Americký prezident Donald Trump hovoří v Detroit Economic Clubu v Michiganu....

Během úterní návštěvy amerického prezidenta v závodu Ford v Michiganu se odehrál incident, jehož nahrávka se začala šířit sociálními sítěmi. Jeden ze zaměstnanců na ní na Trumpa mimo záběr vykřikl:...

14. ledna 2026  10:58

Chci, aby podnik řídil manažer. Ministr zemědělství odvolal šéfa státních lesů

dalibor šafařík ředitel lesy čr

Ministr zemědělství Martin Šebestyán odvolal z funkce dosavadního ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka. Řízením podniku dočasně pověřil výrobně-technického ředitele Libora Strakoše. Jméno nového...

14. ledna 2026  10:11

Strnadův zbrojařský holding CSG míří na burzu. Vydá akcie za 750 milionů eur

ilustrační snímek

Holding CSG podnikatele Michala Strnada, který se zaměřuje hlavně na zbrojní průmysl, chce v nadcházejících týdnech vstoupit na burzu v Amsterdamu. Prostřednictvím společnosti CSG B.V. plánuje vydat...

14. ledna 2026  10:02

Místa, kde rostou bylinky i sousedské vztahy. Kaufland rozdělí milion na komunitní zahradničení

Advertorial
Za()hrada na Tabuláku v Olomouci je místem setkávání místní komunity v areálu...

Místa, kde se lidé potkávají, pěstují a mluví spolu. Komunitní zahrady se v českých městech stávají přirozeným centrem sousedského života. Právě teď navíc dostávají další šanci vyrůst – startuje nový...

14. ledna 2026

Vojensky sílící Německo trápí Francii. Sama si tak velké výdaje dovolit nemůže

ilustrační snímek

Německo oznámilo, že bude v následujících letech investovat obrovské prostředky do zbrojení. Do roku 2029 na svou obranu vynaloží více než 500 miliard eur, což je v přepočtu asi 12,5 bilionů korun....

14. ledna 2026

Mráz zatížil elektrizační soustavu na maximum, odběry byly rekordní

Premium
ilustrační snímek

Česko se v minulých dnech ocitlo v mrazivém sevření. V některých regionech klesaly teploty hluboko pod –15 °C. Přikládalo se do kotlů, ze zásobníků se intenzivně těžil zemní plyn, turbíny...

14. ledna 2026

Daň na slazené nápoje? Miliardová úspora a štíhlejší Česko, tvrdí studie

Slazené nealkoholické nápoje

Zavedení daně ve výši 20 procent na slazené nápoje by mohlo Česku přinést zásadní zdravotní i finanční úlevu. Think tank Ministr zdraví ve své nové studii spočítal, že tento krok by během deseti let...

13. ledna 2026  17:31,  aktualizováno  21:08

Victoria’s Secret loni propásla valentýnský test. Teď si chce spravit reputaci

Candice Swanepoelová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2025)

Rok poté, co značka Victoria’s Secret na Valentýna selhala kvůli nevýraznému marketingu a nedostatečným zásobám spodního a nočního prádla, je nyní pod novým vedením na klíčové období připravena....

13. ledna 2026

Jak chutná Madurova dieta. Venezuelská ekonomika je na hraně kolapsu

Muž sedí na schodech zdobených nástěnnou malbou představující oči zesnulého...

Představitelé Trumpovy administrativy tvrdí, že pokud venezuelská vláda nebude spolupracovat, zbývá jen několik týdnů, než země zkrachuje. Po zadržení prezidenta Nicoláse Madura USA zvyšují tlak na...

13. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zemřel autor populárního komiksu Dilbert. Bojoval s agresivní rakovinou

Dilbert a jeho autor Scott Adams na snímku z roku 2001

Zemřel tvůrce legendárního komiksu Dilbert – Scott Adams. Smrt oznámila jeho bývalá žena během živého vysílání na autorově YouTube kanále. Adams v posledních měsících otevřeně hovořil o agresivní...

13. ledna 2026  17:42

Ledovka omezila provoz vlaků, autobusů i letadel. Hrozí také v dalších dnech

Řada vlaků má na pražském Hlavním nádraží zpoždění i 190 minut. (13. ledna 2026)

Silná ledovka od dnešního rána komplikovala provoz na silnicích i na železnici napříč republikou, v omezeném režimu fungovalo kvůli namrzajícímu dešti pět hodin mezinárodní letiště v Praze. Přibylo...

13. ledna 2026  11:16,  aktualizováno  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.