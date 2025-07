jla Jiří Lacina Autor:

Po celém světě se vyrábí obrovské množství oceli, její produkce dokonce dlouhodobě převyšuje poptávku. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj by globální přebytek oceli měl do roku 2027 přesáhnout hranici 720 milionů tun. Ocel je ale zároveň strategickou surovinou, a proto se země do omezení výroby příliš nemají. Zvlášť v dnešní době geopolitické nestability by tím utrpěla jejich soběstačnost.