V tichosti, bez slavnostního zahájení či zvláštního programu začaly v Magdeburku na východě Německa vánoční trhy. Stánky se otevřely přesně jedenáct měsíců po útoku, při kterém zahynulo šest lidí.
Autor: AP
Lipský vánoční trh je jedním z nejstarších v Německu, jeho počátky sahají až do roku 1458, a koná se v okolí Městského náměstí. Nabízí více než 250 stánků s širokou škálou zboží. Na snímku vánoční strom na vánočním trhu v Lipsku během zkoušky osvětlení.
Autor: AP
Největší vánoční trh v Berlíně se loni vrátil na historické náměstí Gendarmenmarkt. Zákazníci zde mohou koupit pečlivě vybrané špičkové řemeslné výrobky od řezbářů, k mání je gurmánská kuchyně podávaná ve vyhřívaných stanech. Atmosféru dokresluje denní kulturní program na pódiu s umělci a hudebními vystoupeními.
Autor: AP
Frankfurtský vánoční trh je jedním z nejstarších a největších v Německu. Je snadno dostupný zejména pro cestující přilétající na frankfurtské letiště, a tak je každým rokem magnetem pro tisíce turistů.
Autor: AP
V Mnichově se koná hned několik vánočních trhů, z nichž každý má svou jedinečnou atmosféru. Hlavním trhem je Christkindlmarkt na náměstí Marienplatz. Po celém městě se konají i další zajímavé trhy, včetně trhů se středověkou či alternativní tematikou.
Autor: AP
V kulisách impozantního zámku Charlottenburg nabízejí tyto berlínské trhy tradiční řemeslné výrobky, působivé světelné instalace, ale také četné atrakce pro děti.
Autor: AP
Vánoční trhy v Berlíně jsou ve znamení výrazně zvýšených bezpečnostních opatření. V návaznosti na minulé útoky úřady zdůrazňují, že bezpečnost je nejvyšší prioritou. Návštěvníci mohou očekávat mnoho viditelných i diskrétních bezpečnostních opatření. Většina lidí uvádí, že se cítí bezpečně.
Autor: AP
Od 28. listopadu 2025 se po celém Berlíně otevírají vánoční trhy. Mezi největší a nejoblíbenější patří luxusní WeihnachtsZauber na náměstí Gendarmenmarkt, rodinný trh u Rotes Rathaus a slavnostní vánoční trh u zámku Charlottenburg.
Autor: AP
Mnichovský tradiční vánoční trh na náměstí Marienplatznabízí více než 130 stánků s jídlem, nápoji a zbožím. Mezi hlavní atrakce patří běh čertů, dětská dílna „Himmelswerkstatt“ a adventní hudba hraná z balkonu radnice. Ani Mnichov se však letos neobešel bez bariérových zábran.
Autor: AP
Pro každý berlínský trh jsou v úzké spolupráci s berlínskou policií a Státním úřadem kriminální policie vypracovány individuální bezpečnostní plány. Mezi běžná opatření patří fyzické bariéry, přítomnost bezpečnostního personálu a policie a kontrolovaný přístup.
Autor: AP
Také frankfurtský vánoční trh je obecně považován za bezpečný, jsou zde zavedena přísná bezpečnostní opatření, ale návštěvníci by měli být ostražití vůči drobné kriminalitě, jako jsou kapesní krádeže. Úřady zavedly posílené bezpečnostní plány a zvýšily policejní přítomnost, aby zajistily bezpečnost.
Autor: AP
Hlavní vánoční trh v Erfurtu se koná ve středověké části města. Soustředí se kolem malebného náměstí Domplatz. Je to jeden z největších a nejoblíbenějších vánočních trhů v Durynsku s více než 200 dřevěnými stánky.
Autor: AP