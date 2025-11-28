|
OBRAZEM: Veselé a hlavně bezpečné svátky. Německo rozzářily vánoční trhy
Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA
Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...
V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima
Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...
Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná
Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...
Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech
Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....
Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie
Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...
Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech
Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...
Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů
Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...
Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným
V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...
Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii
Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...
Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu
Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...
Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička
Za poslední desetiletí zažilo online nakupování v Česku velký boom. Zatímco v roce 2015 tu podle Eurostatu nakupovalo přes internet jen 52 procent obyvatel ve věku 16–75 let, loni to bylo už 78...
V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn
Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...
Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi
Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...
Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...
Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem
Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...
Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro
Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci. Představitelé města loni podepsali závazné smlouvy v hodnotě 1 miliardy eur s čínskými a francouzskými...
Mají chuť utrácet, ale reklama je míjí. Na generaci X marketing zapomněl
Zatímco reklamní kampaně i sociální sítě se předhánějí v oslovování mileniálů a generace Z, jedna skupina spotřebitelů zůstává téměř přehlížená – lidé ve středním věku. Přitom právě oni mají často...