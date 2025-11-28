OBRAZEM: Veselé a hlavně bezpečné svátky. Německo rozzářily vánoční trhy

Jan Dvořák
  11:10
V mnoha německých městech se otevřela tradiční vánoční tržiště. Bohužel jsou ve znamení zvýšených bezpečnostních kontrol. Po loňském teroristickém útoku, při němž zahynulo šest lidí, otevřely i stánky v Magdeburku. Tamní stánkaři se shodují, že trochu nervozity mezi nimi panuje. „Nemůžeme se nechat odradit, jinak by vyhrálo zlo,“ míní.
Návštěvníci procházejí vánočními trhy v Magdeburku. (20. listopadu 2025) Vánoční strom na vánočním trhu v Lipsku během zkoušky osvětlení (20. listopadu... Vánoční trhy na náměstí Gendarmenmarkt v Berlíně (24. listopadu 2025) Světla osvětlují tradiční vánoční trh ve Frankfurtu nad Mohanem. (24. listopadu... Atmosféra na tradičním vánočním trhu, který byl otevřen na náměstí Marienplatz... Lidé si užívají čas na vánočním trhu u Neptunovy fontány v Berlíně (24.... Policisté střeží vánoční trhy v Berlíně (24. listopadu 2025) Lidé si užívají vánoční trhy u zámku Charlottenburg v Berlíně (24. listopadu... Bariérová zábrana poblíž tradičního vánočního trhu, který byl otevřen na... Policisté střeží vánoční trhy v Berlíně (24. listopadu 2025) Bezpečnostní bariéry na vánočním trhu ve Frankfurtu nad Mohanem (25. listopadu... 175. vánoční trh v německém Erfurtu na katedrálním náměstí (25. listopadu 2025

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Nejčtenější

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

V Česku brzy otevře další fastfood, burger vám tu sestaví přímo před očima

Cheeseburger byl několikrát větší, než jsme z fastfoodu zvyklí. Porce hranolek...

Po roce a půl odkladů se americký řetězec Five Guys konečně chystá otevřít svou první pobočku v České republice. Restaurace vznikne v nedávno zrekonstruovaném obchodním domě Máj na pražské Národní...

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Elektrárna Počerady

Zavíráme elektrárny, končíme. I tak by se dal ve zkratce popsat obsah dopisu, v němž zástupci společnosti Sev.en Česká energie informují státní úředníky o ukončení provozu elektráren. Oznámení se...

Nejdražší soutěž iDNES.cz vrcholí, poslední šance vyhrát milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty finišuje. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti Arete Diamond....

Perla Jadranu má vadu na kráse. Dubrovník zaplavily odpadky z Albánie

Pro Dubrovník není boj s naplaveným odpadem ničím novým. Špatné počasí se...

Historické město Dubrovník oblíbené pro své jedinečné scenérie řeší problém. Silné proudy Jaderského moře během nedávné bouře vyplavily na břeh obrovské množství odpadu, převážně z Albánie. Do...

Zákaz, nebo přirážka. Města bojují s turisty na sdílených kolech

Kola projektu Bicing v ulicích Barcelony na snímku z 25. května 2024

Systémy sdílených kol pomáhají obyvatelům měst, kteří se potřebují rychle nebo levně přepravit. Hojně je využívají ovšem využívají i turisté, což se některým radnicím nelíbí. Někde tak cizincům...

29. listopadu 2025

Sexuální fetiše i nebezpečné návody. AI plyšák se po kauze vrací zpět do regálů

Medvídek Kumma singapurské společnosti FoloToy (27. listopadu 2025)

Singapurská hračkářská společnost FoloToy zhruba před měsícem ze svých webových stránek stáhla plyšového medvídka poté, co vyšlo najevo, že hračka propojená s umělou inteligencí bez podnětu hovoří o...

29. listopadu 2025

Vliv Číny v Africe roste. Evropa ale nechce kontinent přenechat jiným

Člověk v tísni zároveň školí farmáře, jak pěstovat nutričně bohaté plodiny,...

V hlavním městě Angoly se před pár dny konal již sedmý summit EU a Africké unie. Ačkoliv Evropská unie zůstává pro země v Africe i nyní nejvýznamnějším obchodním partnerem, neboť asi třetina...

29. listopadu 2025

Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště v Evropě i Asii

Fronty na tokijském letišti Haneda, kde se ruší lety kvůli problémům dopravních...

Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu v Evropě i v Asii, ohroženy jsou ale i cestovní plány lidí ve Spojených státech. Některé lety se zpožďují, potíže ale nejsou nijak...

29. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:38

Žijte jako americký prezident. V Atlantě je na prodej věrná replika Bílého domu

Stavba byla navržena v měřítku 3/4 podle skutečné Bílého domu ve Washingtonu....

Jeden z nejznámějších a nejneobvyklejších domů v americkém státě Georgia, replika Bílého domu ve Washingtonu, se opět ocitl v centru pozornosti. Jeho současná majitelka se ho totiž chystá prodat za...

29. listopadu 2025

Téměř každý Čech nakoupí alespoň jednou ročně online. V Evropě je to špička

ilustrační snímek

Za poslední desetiletí zažilo online nakupování v Česku velký boom. Zatímco v roce 2015 tu podle Eurostatu nakupovalo přes internet jen 52 procent obyvatel ve věku 16–75 let, loni to bylo už 78...

29. listopadu 2025

V Poznani zprovoznili novou teplárnu. Polské uhlí nahradil zemní plyn

Tradiční cihlové komíny typické pro starší teplárny nahradily metalické...

Společnost Veolia navázala na stodvacetiletou tradici výroby energie v polské Poznani a na téměř šedesátiletou historii městské sítě dálkového vytápění. Tento týden oficiálně zprovoznila v tamní...

29. listopadu 2025

Účty za nákupy se už zdvojnásobily, tvrdí. Jak ruská ekonomika dopadá na běžné lidi

Premium
Funguje to? Rusové stojí frontu na kávu před řetězcem podobným tomu, který se z...

Čtvrté výročí startu ruské invaze na Ukrajinu se blíží. Rusové však dnes na rozdíl od minulosti mnohem zřetelněji vnímají každodenní dopady stále probíhající války. Města a vesnice zejména na jihu a...

29. listopadu 2025

Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320

Airbus A320 v hangáru JOB AIR Technic

Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel řady A320. Mohlo by se to týkat přibližně 6000 letadel, což představuje přibližně třetinu světové...

28. listopadu 2025  20:20,  aktualizováno  21:13

Letecká společnost Ryanair ruší věrnostní program, byl o něj příliš velký zájem

ilustrační snímek

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair v pátek oznámila, že ruší svůj věrnostní program, protože se slev rozhodlo využít příliš mnoho cestujících a po osmi měsících od jeho zahájení se...

28. listopadu 2025  21:01

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bělehradské čekání na Godota. Hlavní město Srbska konečně bude mít metro

Vizualizace stanic metra v Bělehradě. První linka by mohla být zprovozněna v...

Dlouhé čekání obyvatel největšího evropského hlavního města bez metra se chýlí ke konci. Představitelé města loni podepsali závazné smlouvy v hodnotě 1 miliardy eur s čínskými a francouzskými...

28. listopadu 2025

Mají chuť utrácet, ale reklama je míjí. Na generaci X marketing zapomněl

Ilustrační snímek

Zatímco reklamní kampaně i sociální sítě se předhánějí v oslovování mileniálů a generace Z, jedna skupina spotřebitelů zůstává téměř přehlížená – lidé ve středním věku. Přitom právě oni mají často...

28. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.