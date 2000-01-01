náhledy
Írán se v odvetě za americko-izraelské útoky snaží co nejvíce narušovat energetickou a průmyslovou infrastrukturu v oblasti Perského zálivu. Agentura Reuters ukázala důsledky íránských útoků na sérii dostupných fotografií. Poškozený tanker u irácké Basry.
Autor: Reuters
Staelitní snímek požáru ropné rafinérie Ras Tanura v Saúdské Arábii po íránském dronovém útoku. Provoz patří státní ropné společnosti Saudi Aramco. S kapacitou 550 000 barelů denně hraje klíčovou roli v globálním energetickém sektoru země.
Autor: Vantor, Reuters
Siluetu lodi ozařuje v íráckých vodách požár jiného plavidla, které se vzňalo po útoku íránských útočných člunů.
Autor: Reuters
Oheň a dým v průmyslové zóně Fudžajra ve Spojených arabských emirátech po íránském dronovém útoku. Klíčový přístav v SAE pozastavil nakládání ropy. Podle agentury Bloomberg jde o další přerušení provozu po sérii íránských útoků na jedinou exportní trasu pro ropu v zemi vedoucí mimo Hormuzský průliv.
Autor: Reuters
Nákladní loď Mayuree Naree plující pod thajskou vlajkou hoří po íránském útoku v Hormuzském průlivu. „Najednou jsem zaslechl hlasitý výbuch,“ řekl námořník Samut patřící mezi 23 členů posádky thajské nákladní lodi, která vplula do průlivu navzdory riziku íránských útoků.
Autor: Reuters
Dým stoupající nad ropnou rafinerií BAPCO v Bahrajnu. Rafinerie je největším rafinérským závodem v Bahrajnu a hraje klíčovou roli ve zpracování a vývozu ropy v tomto království, což z ní činí strategický aktivum pro ekonomiku a energetický sektor země.
Autor: Reuters
Dým nad průmyslovou zónou Fudžajra ve Spojených arabských emirátech. Klíčový přístav v SAE pozastavil nakládání ropy.
Autor: Reuters
Kouř se vznáší nad přístavem a průmyslovou zónou Jebel Ali ve Spojených arabských emirátech. Jebel Ali, největší přístav v regionu, odbaví ročně více než 15 milionů kontejnerů a slouží jako významný uzel propojující světové trhy.
Autor: Reuters
Průmyslová zóna Fudžajra je častím cílem íránskáých útoků na Spojené arabské emiráty. Zde po zásahu ze 14. března 2026
Autor: Reuters
Kouř nad Tel Avivem po íránském útoku. Íránské rakety zasáhly domy v Tel Avivu a předměstí Haify. Íránská raketa se 100 kilogramy výbušniny podle prohlášení úřadů vážně poničila několik domů a zničila několik automobilů v Tel Avivu. Záchranáři tam na několika místech ošetřili šest lehce zraněných lidí.
Autor: AP