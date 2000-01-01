Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně, přičemž domácí produkce pokrývá pouze dvě pětiny tohoto množství. Kromě toho je v současné době přibližně jeden milion lidí závislých na rozvozu vody cisternami, což je služba, jejíž fungování komplikuje nedostatek nafty.
Fidel Silvestre Fuentes (67), pronajímatel několika domů, který již dlouhá léta hostí pozorovatele ptáků z celého světa, pózuje na fotografii vedle svého záložního energetického systému. Bez něj by se nyní neobešel.
Na verandě jednoho z jeho domů v Playa Larga nyní stojí prázdná lehátka. I další oblíbené kubánské turistické destinace zůstávají opuštěné kvůli nedostatku elektřiny a paliva v důsledku sankcí USA.
Manuela Arencibiaová (51) která již dlouhá léta ubytovává turisty z celého světa, telefonuje během výpadku proudu a šetří tak energii ze záložního zdroje pro případ, že by ji potřebovala.
Nejoblíbenější kubánské turistické destinace zůstávají opuštěné kvůli nedostatku elektřiny a pohonných hmot v důsledku amerických sankcí. Kubánci jsou vděční za každého turistu. Manuela Arencibiaová z Playa Larga připravuje hostům snídani.
USA minulý měsíc zmírnily faktickou ropnou blokádu tím, že povolily dodávku přibližně 730 000 barelů ruské ropy na Kubu. Trump tehdy uvedl, že dal přednost tomu, aby se ropa na Kubu dovezla, protože ji tamní obyvatelé potřebují. Rybáři loví ryby na opuštěné pláži v Playa Larga na Kubě.
Od té doby, co USA zavedly námořní blokádu, se Kuba zásobuje ropou, kterou získala v předchozích měsících, a vlastní skromnou produkcí těžké ropy, která slouží v nouzových situacích jako surovina pro výrobu elektřiny. Lidé jezdí na kolech po prázdné ulici, zatímco nejoblíbenější kubánské turistické destinace zůstávají opuštěné kvůli nedostatku elektřiny a pohonných hmot.
I když je někde palivo k dispozici, stárnoucí elektrárny na ostrově pravidelně selhávají. Na začátku března zůstaly asi dvě třetiny země na několik hodin bez elektřiny poté, co byla odstavena hlavní elektrárna ostrova. Během jednoho roku nastalo půl tuctu celostátních výpadků proudu.
Počet zahraničních turistů v únoru proti stejnému období loňského roku klesl na Kubě o 56 procent. Na snímku německý turista vstupuje do vody v Playa Larga na Kubě.
Ropná krize se dotýká všech obyvatel Kuby bez rozdílu. Sedmapadesátiletý Kubánec Jorge Alberto Brito pózuje před svým obchodem s klobouky „El Sombrerero“ v Playa Larga na Kubě.
„I přes hlášené dodávky omezeného množství paliva, včetně nedávné zásilky ropy z Ruska, zůstávají humanitární potřeby v zemi stále velmi naléhavé a přetrvávající,“ uvedl nejvyšší představitel OSN v zemi a dodal, že důsledky energetické krize se od konce března zhoršily.
Rybářské lodě kotví v zátoce, zatímco nejoblíbenější kubánské turistické destinace zůstávají opuštěné kvůli nedostatku elektřiny a paliva. Počet zahraničních turistů v únoru v porovnání se stejným obdobím loňského roku klesl o 56 procent.
