OBRAZEM: Když se ze špatného stane ještě horší. Ropná krize očima Kubánců
Mrazy poškodily ovocné stromy, doplatil na to hlavně jeden druh
Ovocné stromy se probouzejí, květů mají hodně. Jenže dnes v noci přišly mrazíky. Poškodily meruňkové stromy, na některých místech Zlínského kraje zničily většinu květů. Švestky zatím odolávají....
„Prodávat levněji se nevyplatí.“ Benzinky kvůli cenovým stropům neotevřely
Dvě malé čerpací stanice na jižní Moravě v pátek neotevřely kvůli vládním cenovým stropům na pohonné hmoty. Jednou z nich je benzinka v Dobšicích na Znojemsku patřící Znojemské dopravní společnosti,...
V Hormuzském průlivu se kupí lodě, do fronty se přidaly i japonské supertankery
V ústí Hormuzského průlivu se koncentrují lodě, jejichž posádky věří v brzké uvolnění této klíčové úžiny spojující Perský záliv s Indickým oceánem. Čerstvě se podle agentury Reuters do fronty...
Strop na naftu padá o čtyři koruny. Máme prodávat pod cenou, zlobí se čerpadláři
Ministerstvo financí stanovilo maximální ceny benzinu a nafty pro pátek: litr naturalu se bude smět prodávat za 41,77 korun za litr, což proti čtvrtku znamená pokles o více než korunu. Stropová cena...
Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu
Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty...
Z Ruska přes Malajsii do Číny. Stínová flotila za tmy přečerpává naftu mezi tankery
Malajsijská námořní agentura (MMEA) oznámila, že zadržela dva tankery, které údajně o víkendu u ostrova Penang nacházejícím se u severozápadního pobřeží Malajského poloostrova nelegálně přepravovaly...
Český export je na rekordu. Firmy však drtí důsledky válek i ceny energií
Celní války jsou nepříjemné, ale nejsou hlavním problémem českých exportérů. Vývoz zboží více ovlivňují válečné konflikty, které zvedají ceny energií a paliv, a také bruselská byrokracie. Německo...
Deset milionů obyvatel Kuby čelí opakovaným výpadkům elektřiny, protože vláda se potýká s chronickým nedostatkem paliva. Teplárny v zemi potřebují k pokrytí poptávky zhruba 100 000 barelů ropy denně,...
Posádka mise Artemis II na sobě při obletu Měsíce měla vlněné prádlo ze Sokolova
Čtveřice astronautů amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) obletěla začátkem dubna Měsíc ve vlněném prádle vyrobeném českou rodinnou společností Lasting sídlící v Sokolově. V úterý...
Kratší zkušenost, menší projekty. Správa železnic zvolňuje podmínky pro tendry
Uchazeči o zakázky Správy železnic už nebudou muset dokazovat, že mají za sebou výstavbu obdobně velkých projektů. Nově postačí zakázka s poloviční cenou. Zkracuje se i délka zkušeností...
Označení Bomba cena může být beze slevy nekalá praktika, říká ombudsman
Supermarkety oblíbená označení jako Naše cena, Bomba cena nebo Super cena v případě, že ve skutečnosti nejde o slevovou akci, jsou podle potravinového ombudsmana Jindřicha Fialky na hraně nekalé...
Luxus pro kapelu či tým. Lufthansa představila svou vizi VIP cestování
Jak by mohlo vypadat létání pro kapelu na turné nebo tým před velkým utkáním? Místo běžného letu v první třídě vlastní prostor pro odpočinek, schůzky i společné chvíle. Právě tak si německá letecká...
Na obzoru je letecká fúze století. Vznikly by největší aerolinky na světě
Už za několik měsíců by mohl vzniknout největší letecký dopravce na světě. Zahraniční média informují o tom, že šéf společnosti United Airlines Scott Kirby zvažuje fúzi s konkurenční American...
Benzinka u Olomouce prodělává na každém litru nafty. Prodej přerušily i další pumpy
Se ztrátou až tři koruny z každého prodaného litru nafty nyní Jaroslav Botek provozuje malou čerpací stanici Bot-Oil u Těšetic na Olomoucku. Kvůli státem stanoveným maximálním cenám totiž musí hlavně...
Evropská komise schválila český biometanový program. Peníze půjdou z místních zdrojů
Evropská komise schválila český program v hodnotě 3,7 miliardy eur (90,2 miliardy Kč) na podporu výstavby biometanových stanic. Opatření má přispět k přechodu na ekonomiku s nulovými emisemi....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Zestátnění ČEZ zahájíme v červnu, řekl Babiš. Vyhlíží valnou hromadu
První kroky k zestátnění energetické společnosti ČEZ provede stát na letošní valné hromadě firmy v červnu, řekl premiér Andrej Babiš. Konkrétní kroky ale nespecifikoval. Potvrdil, že nadále platí...
Děravá Trumpova blokáda. Hormuzským průlivem se prosmýkl čínský tanker
Blokáda Hormuzského průlivu oznámená Spojenými státy není úplně nepropustná. Čínský tanker, na který USA v minulosti uvalily sankce, v úterý průlivem bez problémů proplul, ukazují údaje o lodní...