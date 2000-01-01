náhledy
Městská hromadná doprava se zastavila v Berlíně, Mnichově, Hamburku, Kolíně nad Rýnem i desítkách dalších větších i menších německých měst. Výjimkou jsou města ve spolkové zemi Dolní Sasko, kde kvůli dřívějším dohodám zhruba 5 000 zaměstnanců dopravních podniků nyní stávkovat nemůže.
Autor: Reuters
V řadě velkých měst jsou lidé odkázáni na regionální a příměstské vlaky S-Bahn, které nadále jezdí. Jejich zaměstnance totiž nezastupuje odborový svaz Verdi, který k dnešní stávce v dopravních podnicích vyzval.
Autor: Reuters
Opuštěná stanice berlínské podzemky Alexanderplatz během 24hodinové výstražné stávky pracovníků hromadné dopravy
Autor: Reuters
Odborový svaz Verdi prostřednictvím stávky bojuje za vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky.
Autor: Reuters
Mrazivé počasí je i důvodem, proč v německé metropoli navzdory stávce vyjely z dep tramvaje. Nikdo do nich ale nesmí nastupovat, po městě budou jezdit jen proto, aby nenamrzly troleje. V minulých dnech kvůli námraze na trakčním vedení tramvaje v Berlíně opakovaně nejezdily.
Autor: Reuters
Snímek tramvají městské dopravní služby KVG v Kolíně nad Rýnem stojících v depu během celostátní stávky místní veřejné dopravy. Vyhlásila ji německá odborová organizace Verdi s požadavkem na vyšší mzdy a lepší pracovní podmínky.
Autor: Reuters
Odboráři ze svazu Verdi jednají s městskými dopravními podniky o zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Požadují mimo jiné zkrácení pracovní doby, delší přestávky a vyšší příplatky za práci o víkendu a v noci. V několika spolkových zemích chtějí zaměstnanci MHD i vyšší platy.
Autor: ČTK
„Naší prioritou je, abychom dnes u jednacího stolu dosáhli pokroku,“ řekl agentuře DPA hlavní vyjednavač odborářů v Berlíně Serat Canyurt. „Kolegyně a kolegově si umějí představit lepší aktivitu, než v tomto počasí stávkovat,“ dodal.
Autor: Profimedia.cz
Dodatečnou komplikací na cestě do práce či do školy ráno bylo pro mnoho lidí počasí. Především v severní polovině Německa teploty spadly hluboko pod nulu, na severovýchodě země včetně hlavního města Berlína až k minus osmi stupňům.
Autor: Profimedia.cz
Zamčený vstup do stanice metra Rathaus Steglitz, pořízeno během varovné stávky veřejné dopravy v Berlíně
Autor: ČTK
Tramvaje odstavené v depu během aktuální 24hodinové celostátní stávky veřejné dopravy v německém Dortmundu
Autor: Profimedia.cz