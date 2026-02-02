|
OBRAZEM: Autobus ani tramvaj dnes nečekejte. Německo ochromila stávka v dopravě
Wellness v Dolní Moravě za miliardu. Inspirovali jsme se po celé Evropě, říká ředitel
V Dolní Moravě se v sobotu otevřelo pro veřejnost nové wellness centrum Melori za miliardu korun. Celoroční komplex s bazénovou a saunovou částí přináší prakticky to nejlepší, co současný trh nabízí....
Fukušima zamrzla v čase. Přírodě se tu daří, ale co když se sem vrátí lidé?
Patnáct let po tsunami, která způsobila největší jadernou havárii v dějinách Japonska, jsou na ulicích Fukušimy k vidění pouze medvědi, mývalové a divočáci. Úřady a někteří místní obyvatelé nyní...
Ivana Tykač koupila částečně zbouranou vilu v Praze. Plánuje její obnovu
Podnikatelka Ivana Tykač koupila historickou vilu na pražských Vinohradech. Dům, který navrhl architekt František Albert Libra, je ve velmi špatném stavu, část budovy jeden z předchozích vlastníků...
Ospalá vesnice se proměnila v ráj boháčů, parta přátel tu vyhrála miliardový jackpot
Zní to jako pohádka, o které píší média po celém světě. Partě přátel v Belgii se povedlo vyhrát obrovský jackpot v loterii EuroMillions. Výhra se bude dělit rovným dílem, každý dostane přibližně 6...
Test tavených sýrů: Navzdory špatné pověsti vám zdravý jídelníček nezpustoší
Tavené sýry nemají mezi lidmi úplně dobrou reputaci – prý se vyrábějí kdoví z čeho, jsou plné éček, soli a fosforu, zato o pořádnou bílkovinu v nich nezavadíte. Je to pravda, nebo mýtus?
Skupina CSG v Rijádu. Světová premiéra technologií na World Defense Show
Saúdskoarabský Rijád hostí ve dnech 8. až 12. února prestižní veletrh World Defense Show 2026. Tato klíčová událost zahajuje globální výstavní sezónu a spojuje lídry obranného průmyslu. Mezi světovou...
Lego pro energetiky versus spekulanti a úřady. Jak se staví velké modulární baterie
Bateriová úložiště aktuálně patří mezi nejrychleji realizovatelné energetické zdroje. Zatímco výstavba velkých konvenčních zdrojů nebo posilování sítí trvá roky, solární projekty v kombinaci s...
Jak zlevnit potraviny? Ministr chystá plán: zřídí ombudsmana a monitor cen
Jedním z hlavních předvolebních taháků nyní vládní SPD byly levné potraviny. Strana objížděla s Jarmarky celou republiku a nabízela jídlo za „férové“ ceny. Nyní se téma přelilo do vládní agendy. Je...
Ruská ekonomika není funkční, již brzy se to ukáže, tvrdí zástupce EU pro sankce
Ruská válka na Ukrajině probíhá už skoro čtyři roky. Ačkoliv západní státy téměř okamžitě po zahájení invaze přišly se sankcemi, které v průběhu trvání válečného konfliktu postupně zpřísňují, někteří...
Krádeží v obchodech přibývá, zloději cílí na potraviny a alkohol, zjistila analýza
Počet krádeží v českých obchodech meziročně vzrostl o 15 procent, spolu s tím se zvýšila i celková škoda. Zloději nejčastěji míří do oddělení potravin, alkoholu a drogerie. Stále častěji se ale...
Excalibur ze skupiny CSG získal zakázku na bojová vozidla za šest miliard
Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest...
Nike čelí nařčení, že diskriminuje bílé zaměstnance. Společnost se brání
Americká Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC) otevřela vyšetřování společnosti Nike kvůli tvrzením, že znevýhodňuje bílé zaměstnance i uchazeče o zaměstnání. Úřad nyní po tomto výrobci...
Kontroly v KFC našly pochybení ve třetině případů, uvedla inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce našla loni v síti restaurací rychlého občerstvení KFC pochybení ve třetině případů. Míra závažnosti byla různá, přičemž SZPI zkontrolovala všechny...
Centrální banka drží sazby stabilní. Její postoj nezměnila ani nižší inflace
Bankovní rada České národní banky (ČNB) dál ponechává své úrokové sazby beze změny. Základní úroková sazba, jíž ovlivňuje ceny úvěrů či výši úročení na spořicích účtech, tak zůstává na úrovni 3,5...
CSG a Aselsan zakládají společný podnik. Představí systém Korkut na podvozku Tatra
Česká společnost Excalibur International, součást skupiny CSG, a turecký lídr v obranné elektronice Aselsan, podepsaly strategickou dohodu o spolupráci s cílem založit společný podnik se sídlem v...
AI postrašila investory. Akcie softwarových firem umazaly téměř bilion dolarů
Globální trhy zažívají jednu z nejprudších technologických korekcí posledních let. Vlna výprodejů spojená s obavami z rychlého nástupu umělé inteligence během několika dní vymazala z hodnoty...
České dráhy přepravily 168 milionů pasažérů. Meziročně o milion méně
Největší dopravce na tuzemské železnici vloni přepravil 168 milionů pasažérů. To představuje velmi mírný meziroční úbytek, zhruba o jeden milion prodaných jízdenek. Zvýšila se naopak dochvilnost...