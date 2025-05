jla Jiří Lacina Autor:

Ještě před několika měsíci evropští experti se zaměřením na vývoj umělé inteligence mířili za kariérou do Spojených států či Asie. Nyní se ale řada z nich vrací do Evropy, ve které nacházejí uplatnění v rodících se obranných technologických startupech. Lákají je rostoucí investice do sektoru obrany a motivací jsou pro ně i probíhající geopolitické otřesy.