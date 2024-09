Kalifornie chce řešit odpad z rychlé módy. Nový zákon má nařizovat recyklaci

Kalifornie by se mohla stát prvním státem, který bude řešit problém s odpadem z rychlé módy zahlcující spotřebitele a skládky zákonem. Mohl by změnit způsob, jakým se místní zbavují svého oblečení. Program by měl začít fungovat nejdříve v roce 2028.