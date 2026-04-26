Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

Oblečení, které má dostat druhou šanci, neskončí vždy tam, kde by mělo. Ačkoliv Chile patří mezi největší dovozce použitého oblečení na světě a dává tak práci místním, s jeho přebytky se zemi dlouhodobě nedaří nakládat. Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně vyhozeného v poušti Atacama.
Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27....

Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v chilské poušti Atacama. (27. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Město Alto Hospicio je obklopeno pouští a kopci, kam se snadno dostanete...
Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v poušti Atacama. (28. března...
Podle odhadů končí až 39 tisíc tun textilu ročně v poušti Atacama. (27. března...
Do Chile se podle vládních údajů každoročně dováží 123 000 tun použitého...
Do jihoamerické země se podle vládních údajů každoročně dováží 123 000 tun použitého oblečení. Klíčovou roli hraje obchodní přístav Iquique, přes který do země míří zboží z USA, Kanady, Evropy i Asie, píše britský portál BBC.

Oblečení se v zemi prodává, nebo míří dále na export. „Je to sektor, který poskytuje nejvíce pracovních míst místním ženám v regionu. Asi deset procent z nich pracuje s textilem,“ říká Felipe González, generální ředitel Zóny volného obchodu v Iquique (Zofri). Ženy podle něj pomáhají třídit oblečení podle jeho kvality. „Není to vysoce kvalifikovaná práce, což ji činí přístupnou i pro lidi bez kvalifikace,“ doplnil.

Podniky ve městě a okolních obcích mohou díky Zofri zboží dovážet, skladovat a prodávat, aniž by musely platit clo nebo DPH. Nejhorší kusy oblečení končí na rozsáhlém tržišti La Quebradilla, které se nachází poblíž města Alto Hospicio. Právě tam míří místní a turisté, kteří hledají výhodné nákupy. Ceny začínají na 500 chilských pesos, což je zhruba 12 korun.

Odpadní dilema

Problém ale zůstává zboží, které se prodat nepodaří. Zboží obchodníci nemohou uložit na regulovanou skládku, protože ta je určena pouze pro komunální odpad.

Mohou zboží prodat mimo zónu volného obchodu a zaplatit daně, vyvézt ho do jiné země nebo předat ho autorizované odpadové firmě k likvidaci nebo recyklaci. Vzhledem k tomu, že taková řešení stojí peníze, raději textil nelegálně pálí nebo ho nelegálně vyhazují do pouště Atacama.

„Alto Hospicio je obklopeno pouští a kopci, kam se snadno dostanete nákladním autem nebo kamionem, abyste se oblečení zbavili. Městská rada má hlídky s auty a kamerami, aby mohla sledovat, co se děje, a pokutovat viníky,“ uvedl místní úředník Miguel Painenahuel.

Poušť Atacama

je nejsušší nepolární místo na Zemi. Tato náhorní plošina v Jižní Americe se táhne přes 1 000 km podél pobřeží Tichého oceánu, převážně na severu Chile.

Krajina připomíná povrch Měsíce s unikátními solnými a skalními útvary.

Díky minimální vlhkosti a jasné obloze je Atacama domovem největších světových observatoří.

Přiznává však, že nejsou schopní uhlídat všechno. „Je tolik nákladních aut, která vyhazují oblečení, že je opravdu těžké to mít pod kontrolou. Nemáme na to prostředky,“ doplnil.

Šance na zlepšení

V Chile se nicméně už začaly objevovat projekty, které hledají nové využití pro neprodané oblečení. „Nechceme, aby byla poušť Atacama byla známá jako turistická atrakce, kde návštěvníci mohou vidět hory oblečení,“ uvedl Luis Martínez, výkonný ředitel chilské organizace zaměřené na podporu opětovného využití zdrojů Centro Tecnológico de Economía Circular.

Řešení by mohla přinést nová továrna, která hodlá hledat nové způsoby využití nechtěného oblečení. „Továrna, kterou stavíme, nebude potřebovat vodu ani chemikálie. Budeme používat stroje, které přemění oblečení na vlákna a poté na plsť, která se využije například v matracích, nábytku, v interiérech aut a jako izolace,“ uvedl podnikatel Bekir Conkur, který továrnu staví.

Jeho společnost do Zofri každý měsíc přiváží zhruba padesát kontejnerů s oblečením. Továrna by podle jeho slov s problémem vyhazování oblečení mohla pomoci. „Myslíme si, že budeme mít kapacitu zpracovat dvacet tun denně,“ zmínil podnikatel.

Do projektu investoval sedm milionů dolarů (144 milionů Kč) a věří, že se mu investice vrátí. Příležitost vidí i v připravované legislativě o takzvané rozšířené odpovědnosti výrobce. Módní značky totiž budou muset zajistit sběr, recyklaci nebo bezpečné odstranění textilu, který uvedou na trh, uzavřel britský portál.

Desítky tisíc tun textilu končí v poušti Atacama. Chile zoufale hledá řešení

