Do jihoamerické země se podle vládních údajů každoročně dováží 123 000 tun použitého oblečení. Klíčovou roli hraje obchodní přístav Iquique, přes který do země míří zboží z USA, Kanady, Evropy i Asie, píše britský portál BBC.
Oblečení se v zemi prodává, nebo míří dále na export. „Je to sektor, který poskytuje nejvíce pracovních míst místním ženám v regionu. Asi deset procent z nich pracuje s textilem,“ říká Felipe González, generální ředitel Zóny volného obchodu v Iquique (Zofri). Ženy podle něj pomáhají třídit oblečení podle jeho kvality. „Není to vysoce kvalifikovaná práce, což ji činí přístupnou i pro lidi bez kvalifikace,“ doplnil.
Podniky ve městě a okolních obcích mohou díky Zofri zboží dovážet, skladovat a prodávat, aniž by musely platit clo nebo DPH. Nejhorší kusy oblečení končí na rozsáhlém tržišti La Quebradilla, které se nachází poblíž města Alto Hospicio. Právě tam míří místní a turisté, kteří hledají výhodné nákupy. Ceny začínají na 500 chilských pesos, což je zhruba 12 korun.
Odpadní dilema
Problém ale zůstává zboží, které se prodat nepodaří. Zboží obchodníci nemohou uložit na regulovanou skládku, protože ta je určena pouze pro komunální odpad.
Mohou zboží prodat mimo zónu volného obchodu a zaplatit daně, vyvézt ho do jiné země nebo předat ho autorizované odpadové firmě k likvidaci nebo recyklaci. Vzhledem k tomu, že taková řešení stojí peníze, raději textil nelegálně pálí nebo ho nelegálně vyhazují do pouště Atacama.
„Alto Hospicio je obklopeno pouští a kopci, kam se snadno dostanete nákladním autem nebo kamionem, abyste se oblečení zbavili. Městská rada má hlídky s auty a kamerami, aby mohla sledovat, co se děje, a pokutovat viníky,“ uvedl místní úředník Miguel Painenahuel.
Poušť Atacama
je nejsušší nepolární místo na Zemi. Tato náhorní plošina v Jižní Americe se táhne přes 1 000 km podél pobřeží Tichého oceánu, převážně na severu Chile.
Krajina připomíná povrch Měsíce s unikátními solnými a skalními útvary.
Díky minimální vlhkosti a jasné obloze je Atacama domovem největších světových observatoří.
Přiznává však, že nejsou schopní uhlídat všechno. „Je tolik nákladních aut, která vyhazují oblečení, že je opravdu těžké to mít pod kontrolou. Nemáme na to prostředky,“ doplnil.
Šance na zlepšení
V Chile se nicméně už začaly objevovat projekty, které hledají nové využití pro neprodané oblečení. „Nechceme, aby byla poušť Atacama byla známá jako turistická atrakce, kde návštěvníci mohou vidět hory oblečení,“ uvedl Luis Martínez, výkonný ředitel chilské organizace zaměřené na podporu opětovného využití zdrojů Centro Tecnológico de Economía Circular.
Řešení by mohla přinést nová továrna, která hodlá hledat nové způsoby využití nechtěného oblečení. „Továrna, kterou stavíme, nebude potřebovat vodu ani chemikálie. Budeme používat stroje, které přemění oblečení na vlákna a poté na plsť, která se využije například v matracích, nábytku, v interiérech aut a jako izolace,“ uvedl podnikatel Bekir Conkur, který továrnu staví.
Jeho společnost do Zofri každý měsíc přiváží zhruba padesát kontejnerů s oblečením. Továrna by podle jeho slov s problémem vyhazování oblečení mohla pomoci. „Myslíme si, že budeme mít kapacitu zpracovat dvacet tun denně,“ zmínil podnikatel.
Do projektu investoval sedm milionů dolarů (144 milionů Kč) a věří, že se mu investice vrátí. Příležitost vidí i v připravované legislativě o takzvané rozšířené odpovědnosti výrobce. Módní značky totiž budou muset zajistit sběr, recyklaci nebo bezpečné odstranění textilu, který uvedou na trh, uzavřel britský portál.
