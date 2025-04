Do továren v provincii Hung Yen na severu Vietnamu přesunuly mezinárodní společnosti svou výrobu. Nyní se však Vietnam stává cílem masivních cel ze strany USA. | foto: Reuters

Ian Rosenberger, generální ředitel newyorské společnosti Day Owl, která vyrábí batohy ve Vietnamu, již pozastavil všechny budoucí objednávky. Pokud nedojde mezi Spojenými státy a Vietnamem k dohodě ohledně snížení cel, bude podle něj trvat zhruba měsíc, než jeho společnosti zanikne.

Pro agenturu Reuters uvedl, že jeden batoh trvá vyrobit sto dní, a tak dalším čekáním na to, co se bude dít, riskuje, že zmešká klíčovou nákupní sezonu, kdy se budou děti v USA vracet do škol. „Škody jsou již natolik značné, že představují existenční hrozbu,“ uvedl. Jeho sedm zaměstnanců se již ptalo, zda se mají připravit na ztrátu zaměstnání.

Rosenberger zmínil, že vyšší cla zvýší částku, kterou bude muset zaplatit na dovozním poplatku za jeden produkt, z pěti na 22 dolarů. Cenu svého nejdražšího batohu podle jeho slov bude muset zvýšit ze 155 dolarů (3 560 Kč) na 212 dolarů (4 860 Kč).

Vietnam jako klíčová země

Vietnam je po Číně druhým největším zdrojem oblečení a obuvi dovážené do Spojených států a představuje důležité výrobní centrum také pro známé firmy, jako je například Nike a Adidas.

Asociace distributorů a prodejců obuvi v USA, jejímž členy jsou mimo jiné Nike, Walmart, Skechers a Deckers, spočítala, že běžecká bota vyrobená ve Vietnamu, která se dosud prodávala za 155 dolarů (3 560 Kč), by musela v amerických obchodech zdražit na 220 dolarů (5 050 Kč), aby se vyrovnal dopad 46procentního cla.

Velké firmy mají ale obecně větší vyjednávací sílu a mohou tlačit na své dodavatele, aby jim s vyššími náklady způsobenými cly pomohli. Mluvčí obuvnické společnosti VF Corporation uvedl, že jejich firma má dobře diverzifikovaný dodavatelský řetězec, aby cla zvládla.

Zátěž pro malé podnikatele

Menší firmy se nacházejí ve složitější situaci. Generální ředitelka americké společnosti Oiselle se sídlem v Seattlu, která prodává dámské sportovní oblečení, uvedla, že požádala 14 svých zaměstnanců na plný úvazek, aby připravili dva až tři záložní plány v reakci na možný dopad cel.

Na příští rok odložila také objednávky produktů, jako jsou legíny, sportovní podprsenky a běžecká trika, které odebírá z Vietnamu a za normálních okolností by je objednávala právě teď.

„Tohle bude obrovská zátěž pro naše podnikání,“ uvedla Cassie Abelová, zakladatelka firmy Wild Rye sídlící ve městě Ketchum, která prodává outdoorové oblečení. Firma podle ní pozastavila nábor i jakékoliv zvyšování mezd pro svých 11 zaměstnanců. Aby se vyhnula zdražení zboží o 40 procent, chystá se část nárůstu cel absorbovat sama.

Společnosti Day Owl, Oiselle a Wild Rye uvedly, že se v minulosti pokusily přesunout výrobu do USA, ale nebyly spokojeny s kvalitou. Přesun produkce zpět do Ameriky pro ně není momentálně reálný.