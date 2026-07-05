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Oblečení ze Sheinu obsahovalo nebezpečné chemikálie, zjistily testy v Německu

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  15:00
Letecký snímek ukazuje sklad čínské oděvní firmy Shein ve Whitestownu v...

Letecký snímek ukazuje sklad čínské oděvní firmy Shein ve Whitestownu v americké Indianě. (29. listopadu 2023) | foto: Profimedia.cz

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Internetové stránky oděvního on-line obchodu Shein.
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Továrna na oděvy společnosti Shein v jihočínské provincii Kuang-tung. (11....
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Poslední roky zaplavuje evropský trh levné oblečení z Číny. Velký podíl na tom mají internetové platformy jako Shein lákající zákazníky především na nízké ceny. Nejnovější testy německých odborníků ale ukazují i odvrácenou stranu tohoto trendu. U části oblečení prodávaného přes Shein odhalily laboratoře nebezpečně vysoké koncentrace chemických látek, které v některých případech výrazně překračovaly limity Evropské unie.

Za testy chemikálií stojí Brémský environmentální institut, který je provedl pro německou ekologickou organizaci Deutsche Umwelthilfe. Odborníci v analyzovaném oblečení objevili směs škodlivých látek. Od takzvaných věčných chemikálií PFAS přes ftaláty až po těžké kovy, píše portál ZDF Heute.

Z celkem osmnácti testovaných výrobků jich sedm překročilo limity stanovené Evropskou unií. Podle odborníků představuje problém především kombinace nalezených látek.

PFAS

jsou syntetické chemikálie, které se v přírodě téměř nerozkládají. Dlouhodobé vystavení jim může zvyšovat riziko některých druhů rakoviny nebo snižovat plodnost.

Ftaláty, které se používají jako změkčovadla, mohou rovněž ovlivňovat hormonální rovnováhu a reprodukční zdraví.

Těžké kovy, například olovo, kadmium či chrom, mohou při dlouhodobém působení poškozovat nervovou soustavu, ledviny nebo játra.

„Našli jsme širokou škálu chemických látek, a to od těžkých kovů až změkčovadla. Je to doslova koktejl chemikálií, z nichž některé sice nejsou přímo regulované, přesto mohou představovat zdravotní riziko,“ uvedla spolupředsedkyně Brémského enviromentální institutu Ulrike Siemersová.

Nejhorší výsledky u oblečení pro děti

Nejhůře dopadly testy dětského oblečení. V jedné dětské bundě laboratoř naměřila koncentraci látky ze skupiny PFAS, která více než 1 100krát překročila povolený limit. Ještě horší výsledek přinesla bunda určená pro dospívající, kde byla naměřená hodnota více než 12 000krát vyšší, než připouštějí evropské předpisy.

Alarmující výsledky přinesly testy také u dámských šněrovacích bot. Laboratoř v nich naměřila 179 tisíc miligramů změkčovadla DEHP na kilogram materiálu, přestože evropský limit činí maximálně 1 000 miligramů. Povolenou hranici tak výrobek překročil 179krát.

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Německá ekologická organizace Deutsche Umwelthilfe mezitím vyzvala Shein, aby nebezpečné výrobky stáhl z prodeje po celém světě. Výsledky laboratorních testů zároveň plánuje předat Evropské komisi, která se případem může dále zabývat.

Problematické oblečení bylo dočasně staženo

Společnost Shein v reakci uvedla, že výsledky testů bere vážně. Firma podle svého vyjádření okamžitě zahájila interní prověřování, dotčené výrobky dočasně stáhla z nabídky a nyní kontroluje i další podobné produkty prodávané na své platformě.

Případ přichází v době, kdy už Shein čelí tlaku i ze strany Evropské unie. Evropská komise totiž letos v únoru zahájila vůči společnosti oficiální řízení. Podezírá ji, že nedostatečně brání prodeji nelegálních výrobků na své platformě a porušuje pravidla na ochranu spotřebitelů.

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Ekologické organizace zároveň vyzývají Evropskou unii k přísnějším pravidlům pro takzvanou fast fashion. Chtějí, aby firmy prodávající levné, krátkodobě využívané oblečení s vyšším obsahem škodlivých látek odváděly výrazně vyšší poplatky než výrobci kvalitnějších a lépe recyklovatelných textilií.

Při pohledu do minulosti nejde o první podobné zjištění. Už loni německá organizace Stiftung Warentest upozornila na závažné nedostatky u hraček, šperků a elektroniky prodávaných prostřednictvím platforem Shein a Temu. Přibližně dvě třetiny testovaných výrobků tehdy nesplnily evropské bezpečnostní normy, uzavírá ZDF Heute.

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