Big Mac by měl mít o pětinu méně kalorií, chce nařídit britská vláda

Britská válka proti obezitě je dlouholetou záležitostí. V posledních měsících se ale zintenzivnila. Po zákazu televizních a online reklam na nezdravá jídla před devátou večer přichází „doporučení“ pro potravinářské firmy, aby snížily počet kalorií v tučných jídlech, napsal britský deník Mirror.

A není divu. Existuje totiž silná spojitost mezi nadváhou a úmrtností na covid-19, což pro Brity, z nichž je každý třetí obézní, není dobrá zpráva. V současné době je v Anglii 28,7 procent obézních dospělých a 35,6 procent s nadváhou, což britské zdravotnictví stojí každý rok 6,1 miliard liber. Důsledky obezity při boji s koronavirem si koneckonců vyzkoušel i sám britský premiér Boris Johnson.

Vládní agentura pro zdraví si představuje, že u položek rychlého občerstvení dojde ke snížení kalorií o 20 procent a u dětských a hotových jídel s hranolkami o 10 procent. Znamenalo by to, že například Big Mac, který v současné době obsahuje 508 kalorií, by jich nově obsahoval jen 407. Pepperoni pizza od řetězce Domino, která má 2 478 kalorií, by měla 1 982 kalorií. A standardní porce ryby a hranolků by měla místo současných 842 kalorií jen 673.

Jedna pizza, víc kalorií než dávka na den

Pizzy byly ve zpravě agentury označeny za hlavní zdroj kalorií, protože některé obsahují v jediné dokonce více kalorií, než je celý doporučený denní příjem. Brambůrky, sendviče a další slané občerstvení by podle plánů mělo mít o pět procent méně kalorií.

Zpráva vlády také doporučuje plán na snížení příjmu soli. Bylo totiž zjištěno, že mnozí lidé denně pozřou více než doporučený limit soli (6 gramů). Podle analýzy se současný denní průměr vyšplhal až na 8,4 gramů denně. „Všichni můžeme udělat něco pro to, abychom zůstali zdraví a abychom se lépe ochránili před koronavirem,“ vyzval ministr veřejného zdraví Jo Churchill. Potravinářský průmysl podle něj může sehrát svou roli tím, že všem usnadní stravování zdravějším způsobem.

„Jíst jídlo a pití s vyšším obsahem kalorií, než si lidé uvědomují, je jedním z důvodů, proč mnozí z nás trpí nadváhou a obezitou. Jedná se o rozšíření výběru pro spotřebitele a také o to, aby se zdravější výběr stal snadnou volbou. Dosavadní pokrok v redukci cukru a soli ukázal, že k tomu může dojít bez kompromisů v chuti a kvalitě,“ dodává hlavní výživová poradkyně agentury Alison Tedstonová dodala.