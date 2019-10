Epidemie obezity pokračuje. Daňové poplatníky čekají těžší časy

Jak naznačují nejnovější statistiky OECD, počet obézních lidí neustále roste a rozhodně to nevypadá, že by se v tomto trendu mělo něco změnit. Naopak, odborníci počítají s tím, že bude hůř. V USA se například očekává, že do roku 2030 bude mít nadváhu každý druhý občan. OECD zatím neví o žádné zemi, která by na tento problém měla řešení.

OECD se na obezitu letos podívala z ekonomického hlediska a zjistila, že nadváha snižuje hrubý domácí produkt (HDP) v členských státech OECD a EU v průměru o 3,3 %, píše Deutsche Welle.

„Obezita se vymyká kontrole a mohou za to falešné potraviny. Lákají lidi, aby jedli více, protože si myslí, že šetří peníze, i když si ve skutečnosti kupují srdeční choroby,“ říká americká trenérka a podnikatelka Jillian Michaels. OECD ve své nejnovější studii s názvem „Velké břemeno obezity“ její názor potvrzuje.

Studie vyšla kvůli Světovému dni obezity. Každoroční kampaň, která funguje od roku 2015, má podle webu OECD za cíl stimulovat a podporovat praktická opatření, která pomáhají lidem dosáhnout zdravé váhy a zvrátit globální krizi obezity.

Alarmující vývoj

Nadváha je spojena s celou řadou chronických onemocnění, včetně cukrovky, kardiovaskulárních chorob a rakoviny. V důsledku těchto nemocí se průměrná délka života lidí v zemích OECD snižuje v průměru o 2,7 let.

Studie poukazuje také na to, že v příštích 30 letech bude nutné vynaložit 8,4 % z rozpočtu na zdravotnictví v zemích OECD na léčbu následků nadváhy, protože postižení lidí potřebují zdravotnické služby častěji a na komplikovanější a nákladnější léčbu. Toto číslo je nejvyšší v USA (14 %). Jak uvádí agentura Bloomberg vydají členské státy OECD na léčbu nadváhy a souvisejících stavů každoročně 311 miliard dolarů. The Times uvedl, že daňový základ Britů je kvůli obezitě o 409 liber (12 130 korun) ročně vyšší.

Podle průzkumu obezita snižuje množství pracovních příležitostí a produktivitu pracovníků. „Dopad lze kvantifikovat jako ekvivalent snížení počtu zaměstnanců o 54 milionů lidí ročně v zemích OECD, EU, G20 a vybraných partnerských zemích,“ tvrdí zpráva OECD.

Podle vědců je mezi jedinci s chronickými nemocemi prostě více nezaměstnaných a bude kvůli nim odpracováno méně pracovních dní. OECD zachází až tak daleko, že si troufá říct, že makroekonomickým efektem obezity je to, že nadváha snižuje hrubý domácí produkt (HDP) v členských státech OECD a EU v průměru o 3,3 %.

Další nepřímé náklady obezity

Kromě vyšších výdajů na léčbu a negativních důsledků na trh práce vznikají kvůli obezitě i další nepřímé náklady v oblastech, které by vás hned nenapadly.

Někteří vědci, kteří se zabývají dopadem obezity na celém světě, poukazují na vyšší spotřebu potravin, které s tím souvisí, a všímají si negativního dopadu na emise skleníkových plynů. Hospodářská zvířata produkující více metanu. Aby se zboží dostalo do supermarketů, je potřeba více plastových obalů a zvýšeného využití dopravy.

Když už mluvíme o dopravě, zmiňuje OECD další důsledky obezity. „Přeprava těžších cestujících z bodu A do bodu B a zpět vyžaduje více paliva,“ říká OECD. Předchozí studie organizace vypočítala, že průměrné snížení hmotnosti lidí napříč národy by znamenalo, že by nedošlo k uvolnění přibližně 10 milionů tun CO 2 ročně.

Co mohou národy změnit?

Bez ohledu na to, jak se na problém díváme, má řešení obezity smysl. Téměř ve všech 52 zemích, které OECD analyzovala ve svém výzkumu, již existují národní akční plány na řešení nezdravé stravy a nedostatku fyzické aktivity.

Tyto plány se zaměřily hlavně na poskytování relevantních informací lidem. Jen hrstka národů ale uvalila daně na nezdravé věci, jako jsou potraviny a nápoje bohaté na cukr a omezila nebo zakázala reklamu na nezdravé potraviny. „V řadě zemí je uplatňována politika, která není účinná,“ komentuje to OECD.

Obecně lze říci, že akce v oblasti veřejného zdraví jsou považovány za vynikající investici pro všechny národy. OECD uvádí, že za každý 1 dolar (23,5 korun) investovaný do řešení obezity se navrátí až 5,6 dolarů (131 korun) ve střednědobých nebo dlouhodobých ekonomických výhodách.