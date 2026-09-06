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Rozvojové země čelí epidemii dětské obezity. Léčbu si rodiče nemohou dovolit

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Intan Permatasari (vpravo) se svou matkou doma v Indonésii (15. září 2025)

Intan Permatasari (vpravo) se svou matkou doma v Indonésii (15. září 2025) | foto: Reuters

Obezitou trpí v Indonésii několik milionů dětí. (21. srpna 2025)
Obezitou trpí v Indonésii několik milionů dětí. (13. května 2026)
Intan začala obezitu řešit ozempikem. (22. září 2025)
Patnáctiletá Intan začala obezitu řešit ozempikem. (13. května 2026)
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Obezitou trpí po celém světě několik milionů dětí. Studie, na které se podílelo přes tisíc vědců, zkoumala nutriční problémy u dětí ve věku od pěti do devatenácti let ve 200 zemích. Výsledky ukázaly, že epicentra jsou především v chudších zemích, v nichž si obyvatelé s problémem z finančních důvodů nedokážou poradit.

Intan Permatasariová je jedním z milionů indonéských dětí, které trpí obezitou. Podle studie jsou to však právě chudší země, které se dlouhodobě potýkaly s podvýživou, kde obezita narůstá. „Nedokázala jsem jejímu škemrání o jídlo odolat,“ popsala Intanina matka. Ve čtyřech letech její dcera vážila 35 kilo, vyrostla ze všech školních uniforem a ve dvanácti pak školu kvůli šikaně úplně opustila.

„Nikdo se se mnou nechtěl kamarádit. Spolužáci mě štípali, kradli mi peníze a házeli po mně knihy. Podílela se na tom celá třída,“ svěřila se Intan agentuře Reuters.

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Studie prokázala, že mezi lety 2023 a 2024 se míra obezity u chlapců nejrychleji zvýšila v Peru, kde dosáhla devatenácti procent. V roce 2010 to bylo pouhých osm. U dívek vědci největší nárůst zaznamenali v polynéských státech Tonga a Samoa. V Indonésii se výskyt v roce 2024 zvedl o půl procentního bodu, což je nejvíce v historii.

Kromě vlivů na psychiku riskují obézní děti také problémy se srdcem, cukrovkou, astmatem či jiným chronickým onemocněním. „Všechny pokroky, kterých jsme díky očkování dosáhli, teď smete vlna civilizačních chorob,“ myslí si jeden z autorů studie Zulfiqar Bhutta.

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Podle odborníků je největším problémem nadbytek levných, průmyslově zpracovaných potravin a neznalost zdravotních rizik. Iniciativa Přístup k výživě odhalila, že pouze 21 procent jídla dostupného v indonéských supermarketech se dá považovat za nutričně vyvážené. To je daleko méně než průměrných 41 procent v dalších zkoumaných zemích.

Indonéská vláda proto v dubnu zavedla systém podobný Nutri-Score. Lidé tak kvalitu potravin budou moct posoudit podle barevného štítku. Výrobci ale mají na adaptaci ještě dva roky a zatím není jasné, jaké sankce by jim hrozily, kdyby tak neučinily. Schválení daně ze slazených nápojů se zatím opakovaně odkládá.

Léčba za biliony

Poté, co se zdravotníkům a nutričním terapeutům nepodařilo dostat Intaninu váhu pod kontrolu, obrátila se dívka na státní nemocnici Cipta Mangunkusuma v Jakartě. „Až pětina mladých pacientů, které zde přijímáme, trpí obezitou. Problém je, že to jejich rodiče začnou řešit až ve chvíli, kdy se objeví zdravotní komplikace,“ uvedla vedoucí pediatrička nemocnice Joga Devaeraová.

Ta nakonec Intan vyhodnotila jako velmi závažný případ a zaplatila jí léčbu Ozempikem. Jinak by si to rodina nemohla dovolit. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že do roku 2030 bude moct léky na diabetes, které se momentálně používají spíše na hubnutí, používat pouze deset procent lidí, co ho potřebují. Důvodem je omezená výrobní kapacita a vysoké náklady.

Odborníci varují, že pokud nebudou podniknuty žádné preventivní kroky, náklady na léčbu do čtyř let celosvětově vzrostou na 3 biliony dolarů. Tato částka představuje kombinaci výdajů za zdravotní péči, sníženou produktivitu a předčasnou úmrtnost.

„Lidé si neuvědomují, jak závažné to je. Výskyt cukrovky se u Indonésanů starších patnácti let od roku 2011 zdvojnásobil a momentálně se rovná úrovni například ve Spojených státech,“ tvrdí dětský endokrinolog Aman Pulungan.

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Země se dlouhé roky potýkala s hladem, chudobou a špatnou hygienou. Teď poprvé však počet případů obézních dětí překonal počet těch podvyživených. V současnosti jí trpí dvacet procent ze 60 milionů školáků. Přesto to však vláda nepovažuje za problém. „Máme tu zásadnější věci, než rostoucí počet obézních dětí,“ vyjádřil se ministr zdravotnictví Budi Gunadi Sadikin.

Od doby, co Intan začala užívat Ozempic, zhubla 40 kilogramů. Chodí třikrát denně na procházky, stravuje se zdravěji a po dvou letech se vrátila do školy. „Chci se stát policistkou a ukázat lidem, kteří mě šikanovali, že můžu být hrdina,“ uzavřela podle agentury.

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