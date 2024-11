Živé nákupy jsou na vzestupu. Neobjevenou cílovou skupinou se stali muži

V roce 2009 čínská společnost Alibaba vymyslela neoficiální svátek pro nezadané jménem Singles’ Day. Jedenáctý listopad od té doby přetavila v největší globální online prodejní akci. O deset let později si ke spolupráci vybrala zpěvačku Taylor Swift.

Když v přímém přenosu ze Šanghaje v roce 2019 zahájila Singles’ Day, její oznámení se během okamžiku změnilo v nefalšované marketingové šílenství. Tisíce značek, které Alibaba tehdy prodávala, zařídily firmě obrat miliardy dolarů během pouhých několika minut.

Je to jen jeden z příkladů toho, jak „živé“ obchodování v reálném čase mění definici online nakupování. Umožňuje totiž uživatelům pořizovat produkty ve stejný moment, kdy je prodejci inzerují během živých přenosů na platformách, jako je TikTok Shop a Instagram Live. Je to v podstatě nový styl nákupů pro věk sociálních médií. Přináší však také bezpočet možností pro celebrity a značky, které se rozhodly experimentovat s tímto formátem, píše list The Washington Times.

Když je obchod živý

Podle studie Verified Market Research dosáhly celosvětové tržby na platformách TikTok Shop a Instagram Live v loňském roce 918,9 milionu dolarů (20 miliard Kč). Do roku 2031 se částka více než ztrojnásobí na přibližně 3,1 miliardy dolarů (70 miliard Kč). Právě TikTok Shop patří mezi ty, které se nyní v této oblasti rychle prosazují.

Nákupní aplikace od spuštění v září tohoto roku hlásila ke konci roku 2023 patnáct milionů prodejců po celém světě. Studie Capital One Shopping Research z letošního roku předpokládá, že počet nakupujících na TikTok Shopu vzroste do roku 2026 na 39,5 milionu.

Obchodování v reálném čase se již prosadilo v Číně, kde rychle nahradilo velkou část dosavadních online nákupů. Na rozdíl od tamní zákaznické základny, kde převažují ženy, však podle studie společnosti McKinsey z roku 2021 tvoří více než polovinu uživatelů „živého obchodu“ ve Spojených státech muži. Obzvláště slibný je rostoucí trh s produkty pro zdraví a wellness pro muže.

Vzhledem k tomu, jak úspěšná byla expanze TikToku do TikTok Shopu mezi ženami, analytici tvrdí, že právě muži nyní představují velký nevyužitý potenciál. Oslovit cílovou skupinu, často mladé a s penězi na rozhazování, které však inzerenti obvykle zanedbávají, může podle těchto odborníků znamenat vyjít jim vstříc všude tam, kde fungují. Příkladem je sociální síť Twitch.

Zaostřeno na muže

Ekosystém obchodu v reálném čase v USA pohánějí influenceři, youtubeři a tvůrci obsahu. Mnozí z nich se zaměřují na hry, technologie nebo specifické koníčky. „Například na platformě Twitch vysílají populární uživatelé streamy, které cílí převážně na mužskou populací,“ poznamenává Apiradee Wongkitrungrueng, profesor na Mahidol University v Thajsku.

Na rozdíl od Číny, kde se v živém obchodování obvykle objevují velké značky jako třeba Zara, na americkém trhu převažují menší tvůrci obsahu. Ti předvádějí, jak používat zboží, které si můžete koupit v jejich obchodech, například cvičební nářadí. A podle společnosti McKinsey přitahují zákaznickou základnu, která zahrnuje širokou škálu příjmových skupin.

Ruiyang Cheng, student marketingu Northwestern University v Illinois, uvedl, že sám obvykle nakupuje na stránkách „živého obchodu“, protože kvalita výrobků je zde spolehlivá a má pevnou konkurenční výhodou v ceně. „Někdy prodavači zkoušejí prodávané výrobky přímo během živého vysílání, což mi umožňuje si výrobky představit lépe než při prohlížení obrázků v internetovém obchodě,“ říká.

Ekonomika nejistoty

Podle statistik ve Spojených státech realizují nebo ovlivňují více než 80 procent všech nákupů online ženy. To vysvětluje, proč se inzerenti doposud tolik zaměřovali právě na ně. A také to zdůvodňuje masivní nárůst online platforem v poslední době. Je to model, který by ovšem mohl fungovat i pro mladší mužskou populaci, která je rovněž primárně online. „V posledních několika letech se proto na muže začaly zaměřovat různé spotřebitelské značky,“ upozorňuje Ashlee Humphreysová, profesorka marketingu na Northwestern University.

„Právě sociální síť Twitch je ideální místo pro reklamu na tyto druhy produktů,“ říká Humphreysová. Dodává, že platforma je pro obchodování v reálném čase ideální, protože si do nynějška tento druh obchodu monopolizoval TikTok. „Ve skutečnosti TikTok a Twitch slouží k uspokojování zcela odlišných potřeb“, namítá Nicholas Bowman, profesor komunikace na Syrakuské univerzitě, který se zabývá hrami.

„Na Netflix chodíme pro vybraný obsah a na Twitch chodíme pro živý obsah,“ dodává Bowman. To platí zejména pro model příjmů Twitche, v němž uživatelé vydělávají peníze prostřednictvím předplatného. Za každého placeného předplatitele kanálu si streamer ponechá polovinu peněz a zbytek si strčí do kapsy Twitch. Diváci mohou také přispívat, z čehož si Twitch bere polovinu. Twitch, který nadále zůstává převážně herní platformou, však představuje také živnou půdu pro oblasti obchodování v reálném čase, přestože není tolik známou značkou a platformám, jako jsou Twitter a TikTok, zatím nemůže konkurovat,“ tvrdí Bowman.

Mark Johnson, výzkumník z univerzity v Sydney, poznamenává, že inzerenti této platformy již přitahují tuto demografickou skupinu způsobem, který je neobvyklý. „Cílová skupina mladých, technicky zdatných hráčů je pro inzerenty a marketéry jinak jen velmi těžko dosažitelná,“ řekl. To je podle něj jeden z důvodů, proč sponzoři a inzerenti momentálně našli v Twitchi takové zalíbení ve srovnání s tradičnějšími formami reklamy.

I muži o sebe rádi pečují

Výše řečené platí zejména pro wellness a kosmetické produkty, které se v posledních letech staly pro muže stále více oblíbenějšími kategoriemi. „Existují věci, které mužští spotřebitelé vždy chtěli, ale možná je nevyhledávali z důvodů stigmatizace,“ říká Humphreysová.

„Během pandemie se obecně zvýšilo povědomí o wellness,“ doplňuje Marie Driscollová, analytička maloobchodu a generální ředitelka poradenské společnosti Driscoll Advisors. „Krása se stala integrovanou ve větší míře než kdy dříve. Kosmetika je skvělá věc pro živé vysílání, protože se díky němu můžete naučit, jak věci používat. Také muži podle ní o sebe rádi pečují.

„Muži mají stejné nejistoty jako ženy a značky jim proto nyní nabízejí řešení,“ potvrzuje Marcus Collins, profesor marketingu na michiganské univerzitě. „Představte si, že by Taylor Swift prodávala lístky na své turné Eras Tour na TikToku,“ říká. Pravděpodobně by podle ní slavila větší úspěchy než Ticketmaster. „Správná poptávka, správný mediální prostředek a správný kontext založený na interakci je to, co lidi skutečně přiměje k zapojení do obchodu,“ uzavírá Collins podle The Washington Post.