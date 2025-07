Tchajwanský výrobce elektronických součástek Delta Electronics se nedávno rozhodl založit jednu ze svých továren ve státě Bengalúru v jižní Indii. Podle prezidenta společnosti pro Indii Benjamina Lina se tak firma rozhodla poté, co jí tento stát nabídl pobídky včetně desetiletého osvobození od daně z příjmu, i kvůli jeho robustní infrastruktuře.

Lin říká, že zákazníci žádají jeho společnost, aby dodávala výrobky ze svých závodů v Indii kvůli rostoucí poptávce po rozmanitějších dodavatelských řetězcích méně závislých na Číně a že společnost následuje hlas zákazníků. „Děláme to, co si přejí, pokud nás zákazníci požádají o přesun z Číny, přesuneme se z Číny,“ říká šéf podniku.

Společnost Delta má nyní celkem devatenáct továren v Asii, převážně na Tchaj-wanu, dvě v Číně a tři v Thajsku. Přesto zákazníci stále častěji žádají, aby firma dodávala výrobky z Indie. Tento trend přičítá její indický šéf rostoucí poptávce po rozmanitějších dodavatelských řetězcích, které nejsou tak závislé na Číně, a také zmatcích, který vyvolala nevyzpytatelná celní lavina amerického prezidenta Trumpa, píše agentura Bloomberg.

Nejisté vyhlídky

Po šesti měsících Trumpova druhého funkčního období nevypadaly vyhlídky světového obchodu nikdy tak nejistě jako nyní. Zatímco výrobci diskutují o tom, zda opustit Čínu, která trpí jedněmi z nejpřísnějších amerických cel, Indie se horečně snaží vydělat na možném přebudování dodavatelských řetězců. V její prospěch hovoří armáda mladých pracovníků i mzdy, které jsou jen zlomkem těch v jiných asijských výrobních velmocích.

Většina nových investic zatím proudí do prosperujících a průmyslově vyspělých jižních států země. Místní úředníci dělají vše, co je v jejich silách, aby nové příchozí přivítali s otevřenou náručí, včetně urychlení infrastrukturních projektů a poskytování daňových pobídek. To může Indii pomoci zbavit se pověsti místa, kde se špatně podniká. „Vše, co zde děláme, je přizpůsobeno potřebám investorů,“ říká ministr průmyslu státu Tamilnád T. R. B. Radžá.

Přestože v Tamilnádu žije pouze 6 procent obyvatel celé země, stát se může pochlubit větším počtem továren než kterýkoli jiný v zemi. Vyrábí se zde více než 40 procent indického exportu elektroniky a téměř polovina motorových vozidel a součástek pro automobily. „Indická výroba je extrémně vychýlená směrem k poloostrovní části země bez ohledu na to, o jaký produkt jde. Ale jakmile stoupáte v hodnotovém řetězci, pokud jde o vyráběný produkt, vychýlí se ještě více směrem na jih,“ říká datový vědec a autor R. S. Nilakantan.

Konec závislosti na Číně?

Ještě před několika desetiletími bylo město Hosur na severozápadě Tamilnádu domovem několika výrobců starého typu, jako je společnost Titan, největší indický výrobce hodinek, a společnost Ashok Leyland, která vyrábí nákladní automobily. Dnes leží Hosur v srdci indické výrobní ekonomiky. Nachází se zde také největší továrna na výrobu elektrických skútrů na světě. Na jihovýchodním okraji města staví společnost Tata Electronics rozlehlý komplex na výrobu iPhonů na pozemcích, na kterých ještě nedávno pobíhali sloni.

Přes všechny pokroky, které jižní Indie učinila na cestě ke globálnímu výrobnímu centru, je zde podle majitelů továren stále jeden zásadní nedostatek. I když jejich provozy sídlí v Indii, stále se v mnohém spoléhají na komponenty a materiály dovážené z Číny. To je případ i společnosti Ather Energy, čtvrtého největšího indického výrobce elektrických koloběžek. Ta si jako místo pro svou druhou továrnu vybrala Hosur kvůli blízkosti dodavatelů dílů.

Přesto se stále nemůže zbavit závislosti na Číně, pokud jde o důležité komponenty. „Indie je slibným místem pro každého, kdo se snaží odejít z Číny. Z hlediska nákladů je stále velmi konkurenceschopná,“ říká Swapnil Jain, spoluzakladatel společnosti Ather Energy, čtvrtého největšího indického výrobce elektrických skútrů. „To, že jsme stále závislí na Číně, pokud jde o velkou část dodavatelského řetězce, je něco, na čem musíme aktivně pracovat.“

Podobná úvaha je důležitá i pro Lina z Delta Electronics. Říká, že indické výrobní linky jsou nyní nákladově efektivnější než továrna v Thajsku. Nemohou však cenově konkurovat jejím čínským závodům, které využívají dodavatelský řetězec just-in-time, jehož hloubka a rychlost se zdokonalovaly po desetiletí.

Doufá, že se mu to podaří změnit. V továrním areálu Delty v Krišnagiri vyčlenila společnost 8 hektarů pro nové dodavatele v naději, že někteří z nich ji budou následovat do Indie. Pozemky jsou zatím prázdné, ale Lin říká, že už jedná s několika společnostmi. „Teď je vhodná doba. Můžete se okamžitě přestěhovat do Indie,“ láká podle Bloombergu.