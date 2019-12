Čína od nás koupí produkty za 50 miliard dolarů, slibuje Trump zemědělcům

Zvyšování nákupu zemědělských produktů ze strany Číny v objemu, jaký vyžaduje Donald Trump, bude nejspíš problém. Peking se k takovému nákupu uchýlí jen v situaci, pokud ho čínský trh přijme, myslí si analytici.



„Čína říká, i když jsme to slíbili, buďte opatrní, protože jestli trh nebude poptávat zboží takového rozsahu, nejspíš dohodu nedodržíme,“ komentovala situaci Deborah Elms, výkonná ředitelka Asijského obchodního centra pro CNBC.

Peking se zdráhá částku 50 miliard dolarů potvrdit. Čínští úředníci v pátek uvedli, že dovoz ze Spojených států se sice zvýší „o značnou marži“, odmítli ale uvést konkrétní číslo.

Podobně o situaci mluvil i ministr zemědělství Spojených států Sonny Perdue, když ve čtvrtek uvedl, že čínští úředníci slíbili Trumpovi nákup zemědělských produktů v hodnotě 40 až 50 miliard dolarů. Zdráhali se ale zavázat se smlouvou.

Těsně před obchodní válkou v roce 2017 nakoupila Čína od USA zemědělské produkty v hodnotě 24 miliard dolarů, minulý rok to bylo pouhých 8,6 miliard. Nejvíc Čína koupila v roce 2013, kdy částka činila 29 miliard dolarů.

Podle webu Bloomberg je vidina 50 miliardového obchodu s Čínou jistou návnadou pro obyvatele zemědělských oblastí USA. Jde totiž o klíčový volební obvod v prezidentských volbách 2020. V začátcích obchodní války si americký prezident vytyčil mnoho požadavků vůči Číně, které se mu nepodařilo vyjednat. Nákup zemědělských produktů v tomto objemu by tak zastínil neúspěchy, které s sebou obchodní válka přinesla.

Hlavním americkým exportem do Číny byly před začátkem obchodní války sójové boby, které jsou hlavní složkou krmiva pro prasata. Minulý rok ale kvůli prasečí chřipce vymřela většina populace prasat v Číně a poptávka po sójových bobech se proto od té doby snížila.

Na trhu jsou i jiní hráči

Další překážkou je fakt, že Čína má i jiné důležité zemědělské dodavatele. Pokud by Peking omezil nákup sójových bobů například z Brazílie, mohlo by to vést k „velkému obchodnímu sporu,“ komentoval Joseph Glauber bývalý hlavní ekonom pro ministerstvo zemědělství USA.

„Číňané si to samozřejmě budou chtít správně načasovat. Není to pro ně výhodné začít najednou z ničeho nic kupovat o mnohonásobně víc od Spojených států, když už mají rozjeté nákupy v Jižní Americe. Bude to chvíli trvat, než to bude fungovat,” uvedl Jim Sutter výkonný ředitel americké Rady pro vývoz sóji.

Sutter také naznačil, že ačkoli se Trump snaží vyjednáváním s Čínou posílit zemědělství, obchody v resortu by se neměly vázat jenom na Čínu. „Nechceme být hlavním dodavatelem Číny, chceme být dodavatelem pro všechny trhy na světě,“ uvedl Sutter.

Prvním krokem v obchodní dohodě má být zrušení dodatečných patnáctiprocentních cel na čínský dovoz, které měly původně platit od neděle. Agentura Reuters v pátek informovala, že USA kromě pozastavení plánovaných cel také sníží ty existující na čínský dovoz až o 50 procent (psali jsme zde).