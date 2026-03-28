Smlouva EU s Austrálií naštvala zemědělce. Mohla být přívětivější, říkají

  17:00
Po téměř deseti letech dlouhého vyjednání konečně uzavřela Evropská unie obchodní dohodu s Austrálií. Přinese zrušení cel na evropské zboží pro australské spotřebitele a zároveň snížení celních bariér pro průmyslové produkty směřující do EU. Zatímco političtí představitelé na obou koncích zeměkoule tleskají, australští zemědělci nešetří kritikou.
Australský premiér Anthony Albanese a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během tiskové konference v budově parlamentu v australské Canbeře. (24. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Zrušení cel na dovoz z Evropské unie do Austrálie uvítají především automobilky, zejména značky jako BMW či Mercedes-Benz, které patří na tamním trhu k oblíbeným. Růst tržeb se však očekává i u evropských výrobců potravin, nápojů a oblečení, uvedl britský portál The Guardian.

EU a Austrálie podepsaly obchodní dohodu, odstraní většinu cel na evropské zboží

Evropská unie naopak odstraní cla na dovoz kritických surovin, průmyslových výrobků i mléčných produktů. Australské firmy ale musí počítat i s tím, že dohoda přináší změny v označování potravin. Postupně budou muset přestat používat názvy jako feta, romano nebo gruyère a nahradit je jinými. Evropská unie totiž nechce, aby tyto výrazy používali i výrobci jinde ve světě.

Dohoda je nedostačující, říkají zemědělci

Součástí dohody jsou také změny v zemědělské oblasti. Austrálii se totiž podařilo vyjednat zvýšení exportních kvót. V případě hovězího masa budou mít australští farmáři nově možnost do EU vyvážet až 30 600 tun ročně a u skopového pak 25 tisíc tun za rok.

Australští zemědělci ale tyto změny vnímají jako nedostatečné. „Je nepochopitelné, že se Austrálii nepovedlo vyjednat přívětivější dohodu. I sousední Nový Zéland může do EU vyvážet víc,“ tvrdí Andrew McDonald, který zastupuje australský masný průmysl.

S tím ale nesouhlasí australský premiér Anthony Albanese, který naopak dohodu s EU označil za oboustranně výhodnou. „Pro naši zemi jde o významný okamžik. Povedlo se uzavřít dohodu s druhou největší ekonomikou na světě,“ uvedl.

Dohodu vítá i Evropská komise

Podobně to vnímá i předsedkyně Evropské komise. „Země dnes hledají stabilitu a předvídatelnost. To je přesně to, co jako Evropská unie nabízíme. Vysíláme zbytku světa silný signál, že přátelství a spolupráce znamenají v této turbulentní době nejvíce,“ pronesla na adresu uzavřené dohody Ursula von der Leyenová.

Obě strany se dále dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin včetně lithia a wolframu. „Austrálie patří k nejvýznamnějším světovým producentům kritických surovin. Naopak Evropa patří k největším světovým spotřebitelům,“ uvedla von der Leyenová.

EU jako celek byla v roce 2024 třetím největším obchodním partnerem Austrálie v oboustranném obchodě a zároveň šestým největším vývozním trhem. V roce 2024 byla EU druhým největším zdrojem zahraničních investic v Austrálii.

Unijní země vyvezly loni do Austrálie zboží v hodnotě 37 miliard eur (905 miliard Kč) a v roce 2023 také služby v hodnotě 28 miliard eur (685 miliard Kč). Obchodní dohoda by měla podle Bruselu pomoci k tomu, že objem vývozu naroste v příštích deseti letech o třetinu, uzavírá The Guardian.

