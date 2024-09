Dynamické ceny u lístků na Oasis a „zlodějské“ přeprodeje čeká vyšetřování

Britský premiér Keir Starmer v pondělí zdůraznil, že jde o zásadní problém. „Vstupenky jsou někdy rozebrány během sekund nebo minut a ceny explodují, takže mnoho lidí si už lístky nemůže dovolit,“ řekl Starmer pro BBC. „To musí přestat,“ dodal.

Ministryně kultury Lisa Nandy uvedla, že hodlá skoncovat se „zlodějským přeprodejem“ a zajistit, aby se vstupenky prodávaly „za spravedlivé ceny“. Férovější systém chce vytvořit ve spolupráci s umělci, představiteli hudebního průmyslu i fanoušky. „Velmi nafouknuté ceny jsou deprimující a vylučují obyčejné fanoušky,“ uvedla ministryně.

Praktika použitá při prodeji vstupenek na koncerty Oasis není nová a není ani nelegální, připomíná BBC. Rapidní růst cen doslova před očima fanoušků čekajících hodiny ve virtuálních frontách ale sklidil velkou kritiku.

Společnost Ticketmaster po četných stížnostech uvedla, že o ceně vstupenek nerozhoduje ona, ale pořadatelé akce, kteří cenu stanovili podle tržní hodnoty. Výkonný ředitel Společnosti prodejců vstupenek Jonathan Brown pochválil internetové stránky, které se zabývají prodejem vstupenek, za to, že se vyrovnaly s obrovskou poptávkou po vstupenkách na koncerty Oasis, a zdůraznil, že ceny stanovila kapela. Skupina Oasis ani její promotér na tato tvrzení nereagovali.

Irský úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů CCPC v pondělí uvedl, že víkendové zkušenosti zákazníků při nákupu vstupenek na koncerty Oasis vyvolaly oprávněné obavy.

„Aktivně posuzujeme situaci a zvážíme všechny možnosti k zajištění dodržování zákona o ochraně spotřebitelů,“ citovala agentura Reuters mluvčího úřadu. Irský premiér Simon Harris podle agentury DPA rovněž žádal vyšetření. Podle něj je pochybné, když nějaká firma drží monopol na prodeje vstupenek.

Reuters připomíná, že tisíce fanoušků o víkendu čekaly ve virtuálních frontách na koupi vstupenek na Oasis, aby zjistily, že ceny se mezitím v rámci schématu takzvaného dynamického naceňování zvýšily.

Kapela Oasis v úterý oznámila, že podnikne první společné turné po 15 letech. Později uvedla, že kvůli „nevídané poptávce“ přidala ke svým původně plánovaným 14 koncertům v Británii a Irsku další tři vystoupení. V prodeji bylo více než milion lístků, jejichž ceny začínaly na zhruba 74 librách (asi 2 200 Kč). První koncert by se měl konat 4. července 2025 ve velšském Cardiffu.

Britská kapela Oasis vznikla v roce 1991, před 30 lety vydala své první album Definitely Maybe a v polovině 90. let patřila mezi nejpopulárnější hudební uskupení na světě. V jejím čele stáli bratři Noel a Liam Gallagherové. Kvůli roztržce mezi bratry se však skupina v roce 2009 rozpadla.