Kvůli drahým lístkům na Oasis si na Ticketmaster posvítí i Evropská komise

Podle listu Guardian čelí americký vstupenkový kolos podezření z možného porušení britských i evropských zákonů, když ceny vstupenek vystřelily ze 135 liber až na trojnásobek.

„Zákon na ochranu spotřebitele vyžaduje, aby firmy jednaly se zákazníky spravedlivě a transparentně. Musí jim poskytovat jasné a přesné informace o ceně, kterou mají lidé platit. Pokud tak neučiní, může dojít k porušení zákona,“ řekl Guardianu mluvčí britského úřadu dohlížejícího na hospodářskou soutěž.

A podobně reagovali i zástupci Evropské komise. „Jedinými vítězi jsou v této situaci vstupenkové portály, a to na úkor fanoušků. Jsem ráda, že se britská vláda tomuto problému bude věnovat a očekávám, že se Evropská komise přidá,“ uvedla nizozemská europoslankyně Lara Woltersová.

Mluvčí Evropské komise pro Guardian uvedl, že EU dynamické stanovení cen Ticketmasterem prověří a výsledek oznámí v nadcházejících měsících. Výsledkem přezkumu má být návrh řešení od potenciálního zákazu po méně extrémních varianty.

Mluvčí uvedl, že i když samotná praxe není nezákonná, způsob jejího použití by mohl porušovat směrnice EU – například pokud by se cena produktu zvýšila poté, co spotřebitel vložil vstupenku do svého online košíku.

Kapela Oasis minulé úterý oznámila, že podnikne první společné turné po 15 letech. Později uvedla, že kvůli „nevídané poptávce“ přidala ke svým původně plánovaným 14 koncertům v Británii a Irsku další tři vystoupení.

V prodeji bylo více než milion lístků, jejichž ceny začínaly na zhruba 74 librách (asi 2 200 Kč). První koncert by se měl konat 4. července 2025 ve velšském Cardiffu.